캐리어로 1천억 원 밀반출…해외 도박 자금 환치기 적발

유영규 기자
작성 2025.08.21 11:08 조회수
▲ 21일 서울 강남구 관세청 서울세관에서 조한진 조사2국장이 도박자금 1370억 원을 한국과 필리핀 간 불법송금, 반출한 환치기 조직 검거 관련 브리핑을 하고 있다.

한국에서 받은 도박자금 등을 환전해 직접 필리핀으로 밀반출한 '1천억 원 규모'의 환치기 일당이 세관당국에 덜미를 잡혔습니다.

관세청 서울본부세관은 해외도박자금 등 외환을 불법으로 거래한 혐의(외국환거래법 위반)로 총책 A 씨 등 10명을 적발해 서울중앙지검에 송치했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

이들은 2022년부터 최근까지 한국과 필리핀을 오가며 도박자금 등 1천370억 원 상당의 외환을 불법으로 거래한 혐의를 받습니다.

조직원 중 일부는 필리핀 카지노 등에 상주하면서 '환치기' 고객을 모집했습니다.

이들은 국내에서 계좌 혹은 대면으로 돈을 받은 뒤 이에 해당하는 금액의 페소화를 카지노 계좌에 이체하거나 현지에서 현금으로 전달한 것으로 조사됐습니다.

국내에서 확보한 환치기 자금은 국내에서 달러화로 환전한 뒤 운반책을 통해 직접 필리핀으로 반출했습니다.

운반책은 환전한 달러를 캐리어·골프백 등 수하물에 은닉해 세관 신고 없이 인천공항을 통해 불법 반출한 것으로 드러났습니다.

이들은 1회 평균 약 미화 20만 달러씩 총 519회에 걸쳐 필리핀으로 도박자금을 운반했습니다.

총 밀반출 규모는 1천155억 원에 달합니다.

세관은 필리핀 환치기 이용자를 상대로 조사를 벌여 과태료를 부과하고 자금출처 조사를 위해 관계기관에도 통보했습니다.

(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

