"병원비 내고 데려가라" 생면부지 부부에게 자녀 2명 넘긴 40대

자신들이 출산한 아이들을 유기하거나 팔아넘긴 혐의로 재판에 넘겨진 40대 남녀가 징역형을 선고받았습니다.



부산지법 형사10단독(허성민 판사)은 아동복지법 위반(아동유기·방임, 아동매매) 혐의 등으로 기소된 40대 남성 A씨에게 징역 1년 2개월을 선고했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



같은 혐의로 함께 기소된 40대 여성 B 씨는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받았습니다.



재판부는 이들에게 아동 관련 기관 3년간 취업 제한과 아동 학대 치료 프로그램 40시간 이수도 명령했습니다.



2008년부터 내연 관계였던 A씨와 B씨는 자신들이 낳은 남아를 유기하고, 여아를 매매한 혐의를 받습니다.



아내가 있던 A씨는 B 씨가 2013년 3월 부산 사하구 한 산부인과에서 남자아이를 낳자 온라인에 '아기 입양을 원한다'는 글을 쓴 C씨에게 연락했습니다.



이후 같은 해 4월 해당 산부인과로 찾아온 C 씨 부부에게 제대로 된 신원 확인도 없이 아이를 넘겼습니다.



A 씨와 B 씨는 5년 뒤에 비슷한 범행을 저질렀습니다.



A 씨는 B 씨가 2018년 1월 부산 동래구 한 병원에서 여자아이를 출산하자 '신생아를 데려가 키울 분을 구한다'는 글을 온라인에 올렸습니다.



이어 글을 보고 연락한 D 씨를 부산 서구 한 병원으로 오게 한 뒤 '병원비(28만 8천 원)를 내고 아이를 데려가라'며 아이를 넘겨줬습니다.



병원비를 받고 딸을 판 셈입니다.



허 판사는 "출산 직후 피해 아동을 적법한 절차를 따르지 않고 유기했다"며 "이미 같은 범행을 한 차례 저지른 후에도 재차 출산한 다른 아이를 매매해 죄책이 무겁다"고 판결했습니다.



그러면서 "여자아이는 다소 미숙아로 태어난 상태에서 제대로 양육할 수 있는 자에게 인계되지 않았다"며 "범행 발각 전까지 출생신고조차 되지 않은 상태로 오랜 기간 건강하고 정상적이지 못한 환경에서 성장하게 됐다"고 강조했습니다.



한편 A 씨는 무면허 운전, 업무상 횡령, 사기, 사문서위조 혐의 등으로 징역 1년을 별도로 선고받았습니다.



(사진=연합뉴스)