국회 법사위원장에 추미애 선출…"권력기관 개혁에 최선"

▲ 더불어민주당 추미애 의원이 21일 방송문화진흥회법 일부개정법률안 표결을 앞둔 서울 여의도 국회 본회의장에서 동료 의원들과 대화하고 있다.

국회는 본회의에서 여당인 더불어민주당 주도로 6선의 추미애 의원을 법제사법위원회 위원장으로 선출했습니다.투표에는 민주당을 비롯해 조국혁신당, 진보당, 개혁신당 등 범여권 의원들이 참여했습니다.추 위원장은 173표 중 164표를 얻어 당선됐습니다.이번 선출은 이춘석 전 법사위원장이 보좌관 명의 주식 차명 거래와 미공개 정보를 활용한 주식 거래 의혹으로 민주당을 탈당하고 법사위원장직에서 사퇴한 데 따른 것입니다.법사위원장을 야당이 맡아야 한다고 주장해 오던 국민의힘은 이번 표결에 불참했습니다.추미애 위원장은 선출 직후 "법사위원장 선출은 검찰과 언론 그리고 사법개혁 과제를 완수하라는 국민의 명령으로 받아들인다. 그 뜻을 결코 잊지 않겠다"며 "법사위원장으로서 이제 국민의 염원이 된 권력기관의 개혁을 더는 미루지 않고 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)