한미·한일정상회담 일정 발표…이 대통령, 필라델피아 한화 조선소도 방문

오는 23일과 25일 각각 열리는 한일·한미정상회담 일정이 발표됐습니다.이재명 대통령은 한미정상회담 이튿날 미 필라델피아 한화 필리 조선소도 시찰합니다.강유정 대통령실 대변인은 이 대통령과 김혜경 여사가 오는 23일 아침, 일본으로 출국해 당일 오전부터 방일 일정을 진행한다고 밝혔습니다.재일동포 오찬간담회를 시작으로 오후엔 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담 및 만찬 등 공식 일정을 진행합니다.방일 이튿날인 24일 오전엔 일본 의회 주요 인사와 만나고 오후 일본을 출국해 바로 미국으로 향합니다.이 대통령은 미국 워싱턴 D.C.현지시간으로 24일 오전에 도착해 재미동포 만찬간담회를 시작으로 방미 일정을 시작합니다.이튿날인 25일, 도널드 트럼프 대통령과의 한미정상회담, 경제계·학계 인사 등과의 일정을 진행합니다.26일엔 필라델피아로 이동해 한화그룹이 운영하고 있는 필리 조선소를 시철합니다.한화필리조선소는 지난해 말, 한화그룹 투자로 인수한 조선소입니다.지난 관세 협상의 우리 측 카드였던 조선업 패키지, 이른바 '마스가(MASGA·Make America Shipbuilding Great Again)' 프로젝트 등 한미 조선 협력의 상징과도 같은 장소인데, 이곳을 방문함으로써 협력 의지를 드러내려는 포석으로 보입니다.(사진=한화오션 제공, 연합뉴스)