뉴스

한미·한일정상회담 일정 발표…이 대통령, 필라델피아 한화 조선소도 방문

강민우 기자
작성 2025.08.21 11:00 수정 2025.08.21 11:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한미·한일정상회담 일정 발표…이 대통령, 필라델피아 한화 조선소도 방문
오는 23일과 25일 각각 열리는 한일·한미정상회담 일정이 발표됐습니다.

이재명 대통령은 한미정상회담 이튿날 미 필라델피아 한화 필리 조선소도 시찰합니다.

강유정 대통령실 대변인은 이 대통령과 김혜경 여사가 오는 23일 아침, 일본으로 출국해 당일 오전부터 방일 일정을 진행한다고 밝혔습니다.

재일동포 오찬간담회를 시작으로 오후엔 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담 및 만찬 등 공식 일정을 진행합니다.

방일 이튿날인 24일 오전엔 일본 의회 주요 인사와 만나고 오후 일본을 출국해 바로 미국으로 향합니다.

이 대통령은 미국 워싱턴 D.C.

현지시간으로 24일 오전에 도착해 재미동포 만찬간담회를 시작으로 방미 일정을 시작합니다.

이튿날인 25일, 도널드 트럼프 대통령과의 한미정상회담, 경제계·학계 인사 등과의 일정을 진행합니다.

필라델피아 한화 조선소 (사진=한화오션 제공, 연합뉴스)

26일엔 필라델피아로 이동해 한화그룹이 운영하고 있는 필리 조선소를 시철합니다.

한화필리조선소는 지난해 말, 한화그룹 투자로 인수한 조선소입니다.

지난 관세 협상의 우리 측 카드였던 조선업 패키지, 이른바 '마스가(MASGA·Make America Shipbuilding Great Again)' 프로젝트 등 한미 조선 협력의 상징과도 같은 장소인데, 이곳을 방문함으로써 협력 의지를 드러내려는 포석으로 보입니다.

(사진=한화오션 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지