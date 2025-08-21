최초 합병 세무법인 센트릭 출범…"전문 세무 서비스로 압도적 시장 1위로"

세무법인 대륙아주(대표 강승윤)와 이현(대표 안만식)이 합병해 세무법인 센트릭이 오늘(21일) 출범했습니다.



이는 세무법인 최초 합병으로, 한승희 전 국세청장(22대)과 안만식 세무법인 이현 대표가 주도했습니다.



합병된 새 세무법인 센트릭에는 국세청 조사국 경력의 조사 전문가를 비롯해 전 국세공무원 교수 등 세목별 전문가들이 참여해 분야별 전문가의 협업을 도모하고 전문 세무 서비스를 제공할 계획입니다.



또, 회계와 결합한 세무업무와 법률지식이 필요한 세무업무 역시 세무사건 시작부터 최종 쟁송까지 복잡한 조세 이슈에 대해 원스톱 솔루션을 제공할 방침입니다.



뿐만 아니라, 세무조사전담센터와 조세불복, 상속증여, 기업승계, 국세조세, 자본세제대응 등 전문 본부를 만들어, 대형 로펌과 대형 회계법인에 제공하던 상호합의 등 국제조세분야와 전문적 포렌식서비스도 제공하는 동시에, 세무법인 최초로 베트남 등 우리 기업의 주요 거점 지역에 있는 회계법인과 협력해 한국 데스크도 운영할 예정입니다.



한승희 대표는 "센트릭의 핵심가치는 전문가의 협업을 통한 시너지 창출"이라며 "압도적인 문제 해결 능력을 가진 시장 1위 세무법인을 육성하겠다"고 포부를 밝혔습니다.



안만식 대표도 "회계와 법률, 사모펀드 등과 동시 협업해 기업 승계와 지배구조 개편, M&A 분야까지 일관공정 서비스 체계를 구축하겠다"고 강조했습니다.