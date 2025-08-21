디카프리오와 PTA가 만났다…'원 배틀 애프터 어나더', 10월 개봉

할리우드 대표 배우 레오나르도 디카프리오와 폴 토마스 앤더슨 감독의 만남으로 화제를 모으는 '원 배틀 애프터 어나더'가 10월 개봉을 확정 짓고 티저 포스터를 공개했다.



'원 배틀 애프터 어나더'는 과거를 뒤로 하고 망가진 삶을 살던 '밥 퍼거슨'(레오나르도 디카프리오)이 자신의 딸을 납치한 16년 전의 숙적 '스티븐 J. 록조'(숀 펜)를 쫓는 추격 블록버스터다.



이 작품은 전 세계 셀럽 및 필름 메이커들의 사랑을 한 몸에 받는 폴 토마슨 앤더슨 감독이 연출한 블록버스터 영화로 일찌감치 주목받았다. 특히, 할리우드 대표 배우 레오나르도 디카프리오와의 만남으로 화제를 모으며 기대감을 높이고 있다.



'원스 어폰 어 타임… 인 할리우드', '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자' 등의 작품에서 명감독들과 작업하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아가고 있는 레오나르도 디카프리오는 사라진 딸을 찾기 위해 남겨진 복수를 시작하는 '밥 퍼거슨' 역을 맡아 지금까지 본 적 없는 새로운 모습을 선보일 예정이다.



여기에, 할리우드 주요 영화제를 비롯해 세계 3대 영화제 수상 경력의 명배우 숀 펜이 '밥 퍼거슨'의 딸을 납치한 오랜 숙적 '스티븐 J. 록조'를 연기하여 레오나르도 디카프리오와의 팽팽한 연기 대결을 예고한다. 또한, '시카리오: 암살자의 도시', '어벤져스: 인피니티 워' 등으로 국내 관객들에게 눈도장을 찍었던 베니시오 델 토로가 '밥 퍼거슨'의 동료 '세르지오' 역으로 분하여 눈길을 끈다.



10월, 국내 개봉 소식과 함께 공개된 티저 포스터는 단 하나의 목표, 납치된 딸을 구하기 위해 다시 전투에 뛰어든 '밥 퍼거슨'(레오나르도 디카프리오)의 모습이 시선을 사로잡는다. 거칠고 위압적인 모습으로 총구를 겨누며 한 곳을 응시하고 있는 레오나르도 디카프리오는 압도적인 존재감을 선보이며 작품에 대한 기대를 끌어올린다.



딸을 찾기 위한 '밥 퍼거슨'의 거침없는 추격을 예고하는 가운데, 티저 포스터를 빼곡하게 채운 할리우드 최고 배우진 레오나르도 디카프리오, 숀 펜, 베니시오 델 토로, 레지나 홀, 테야나 테일러, 체이스 인피니티의 이름이 2025년 가을, 국내 극장가를 찾아올 추격 액션 블록버스터 '원 배틀 애프터 어나더'에 대한 관심을 고조시킨다.



'원 배틀 애프터 어나더'는 오는 10월 극장에서 만나볼 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)