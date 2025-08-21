고리원자력발전소 신고리1호기 연기…"발전소는 안정 상태"

▲ 신고리1호기

부산 기장군 고리원자력발전소 신고리 1호기에서 연기가 나 소방대원이 출동하는 일이 발생했습니다.오늘(21일) 부산소방본부에 따르면 오늘 오전 3시 50분 고리원자력발전소 신고리 1호기 터빈발전기에서 "연기가 난다"는 직원 신고가 접수됐습니다.신고리 1호기 제어실에 전압경보가 작동하면서 원전 측이 자체 소방대와 부산소방본부에 신고했습니다.부산 소방이 현장에 도착했을 때는 연기와 불꽃이 보이지 않았습니다.부산 소방 관계자는 "연기가 났다고 신고 된 지점은 원자로와 300∼400m 떨어진 터빈 건물"이라면서 "인명 피해는 없었다"고 밝혔습니다.고리원전은 터빈발전기 부속기기인 '여자기'에서 오전 3시 46분 고장이 발생했다고 설명했습니다.여자기는 발전기가 전기를 만들어 낼 수 있게 도와주는 직류전기 공급 부속장치입니다.출동한 부산 소방도 현장 조사를 벌여 '비화재' 판정을 내렸습니다.고리원전 관계자는 "현재 상세 원인을 파악하고 있으며, 발전소는 안정상태를 유지하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)