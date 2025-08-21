[자막뉴스] 푸틴 "모스크바 회담 어때?"-"NO"…3자 회담 어디서?

푸틴 러시아 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담을 모스크바에서 열자고 제안했다고 AFP통신이 보도했습니다.



트럼프 미국 대통령과 푸틴 대통령의 통화 내용을 잘 아는 한 소식통은 푸틴이 트럼프와의 통화에서 "모스크바"를 언급했다고 밝혔습니다.



이에 대해 젤렌스키 대통령은 "안 된다"고 일축했다고 전했습니다.



이 통화는 트럼프와 젤렌스키 대통령이 백악관에서 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 주요국 정상들과 회담하던 도중 진행됐습니다.



다른 외교 소식통은 유럽 정상들이 트럼프 대통령에게 푸틴의 제안은 "좋은 아이디어로 보이지 않는다"는 의견을 전달했다고 말했습니다.



우크라이나로서는 침략국 수도에 초청받아 들어간다는 건 국민 정서에 반할 뿐더러 안전 위협 문제도 있어 사실상 받아들이기 불가능한 제안입니다.



이 때문에 모스크바 회담 제안은 푸틴의 시간끌기 전략일 가능성이 높다는 분석도 나옵니다.



BBC는 젤렌스키가 회담을 거부하는 것처럼 보이게 함으로써 "푸틴이 '노'라고 말하지 않으면서 회담을 거부하려는 것일 수 있다"고 분석했습니다.



트럼프 행정부는 미국과 러시아, 우크라 3자 회담 장소로 헝가리 부다페스트를 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.



베선트 미 재무장관은 폭스뉴스 인터뷰에서 미국-러시아-우크라이나 3자 회담이 부다페스트에서 열릴 수 있냐는 질문에 "그럴 수 있다"고 답했습니다.



트럼프 대통령도 오르반 헝가리 총리에게 전화를 걸어 헝가리가 평화회담을 주최할 의향이 있는지 논의한 거로 알려졌는데, 오르반 총리 역시 제안에 관심을 보인 것으로 전해졌습니다.



국제형사재판소, ICC는 지난 2023년 3월 푸틴 대통령에 대해 우크라이나 점령지에서 러시아로 어린이를 강제 이주시킨 전쟁범죄를 저지른 혐의로 체포영장을 발부했지만, 헝가리는 지난 4월 ICC 탈퇴 법안을 통과시켜 푸틴 대통령을 체포할 의무가 없습니다.



헝가리 말고 다른 회담장소로는 중립국인 스위스도 거론되고 있습니다.



카시스 스위스 외무장관은 스위스 SRF 방송 인터뷰에서 "푸틴 대통령을 체포 없이 스위스에 초청하는 건 100% 가능하며 이는 며칠에 결정할 수 있다"고 밝혀 회담 개최국 역할에 대한 의지를 드러냈습니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 소지혜 / 디자인 : 임도희 / 제작 : 디지털뉴스편집부)