뉴스

남자배구 OK, 아시아쿼터 젤베 메디컬테스트 통과 못해 교체

유병민 기자
작성 2025.08.21 10:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
남자배구 OK저축은행의 아시아 쿼터 선수 젤베 (사진=OK저축은행 배구단 제공, 연합뉴스)
▲ 남자배구 OK저축은행의 아시아 쿼터 선수 젤베

남자 프로배구 OK저축은행이 아시아 쿼터 선수로 지명한 매히 젤베 가지아니(등록명 젤베)를 새 시즌 시작 전에 교체하기로 했습니다.

OK저축은행은 지난 4월 아시아 쿼터 드래프트를 통해 선발했던 젤베에 대한 메디컬테스트 결과, 3개월 이상 치료가 필요한 부상이 확인돼 계약을 무효로 하기로 했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

이에 따라 OK저축은행은 아시아 쿼터 드래프트를 신청했던 선수 중에서 새로운 선수 영입에 나서게 됐습니다.

이란 대표팀에서 활약한 미들 블로커 젤베는 키 208㎝로 불가리아 국가대표인 아포짓 스파이커 디미타르 디미트로프와 함께 OK저축은행의 높이 우위 강점을 줄 것으로 기대를 모았습니다.

그러나 젤베는 이란 대표팀에서 제외돼 다음 달 12일부터 28일까지 필리핀 마닐라에서 개최되는 세계선수권대회에 참가하지 않고 16일 조기 입국했음에도 피로 골절 증세를 보임에 따라 10월 18일 개막하는 2025-2026시즌 V리그에 데뷔하지 못한 채 짐을 싸게 됐습니다.

신영철 OK저축은행 감독은 "젤베 선수와 함께할 수 없게 돼 안타깝다"면서 "이른 시일 안에 대체 선수를 찾을 계획"이라고 설명했습니다.

(사진=OK저축은행 배구단 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지