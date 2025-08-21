"왜 말 안 하고 물 마시러 가"…원생 폭행 태권도 사범 벌금형

자신에게 말하지 않고 물을 마시러 갔다는 이유로 원생을 폭행해 다치게 한 태권도장 사범이 벌금형을 선고받았습니다.



창원지법 형사3단독 박기주 부장판사는 상해 혐의로 기소된 20대 A 씨에게 벌금 500만 원을 선고했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 1월 경남 창원시 한 태권도장에서 10대 B 군 멱살을 잡은 뒤 다리 걸어 넘어트려 다치게 한 혐의로 기소됐습니다.



이 행위로 B 군은 6주간 치료가 필요한 '우측 족관절 원위부 비골 골절 및 성장판 부분 손상' 등 상해를 입었습니다.



A 씨는 B 군이 수업 중 자신에게 말하지 않고 물 먹으러 가는 등 규칙을 어겼다는 이유로 이 같은 짓을 저질렀습니다.



그는 고의가 아니었고 훈육 목적으로써 정당행위에 해당해 위법성이 조각돼야 한다고 주장했습니다.



하지만 재판부는 안전 확보와 훈육을 위한 것이라 하더라도 이를 달성하기 위한 수단과 방법이 사회 통념상 용인될 수 있는 범위를 현저히 벗어났다고 판단했습니다.



박 부장판사는 "성장기인 B 군이 중한 상해를 입었고 향후 영구적 후유증이 남을 가능성도 배제할 수 없다"며 "자신 행위를 훈계성 성격의 장난이라고 주장하며 책임을 축소하려는 태도로 일관하고 잘못을 진지하게 반성하고 있다고 보기 어려운 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



