트럼프 사퇴 압박에 연준 이사 "굴복할 생각 없다"

▲ 리사 쿡 연준 이사

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 리사 쿡 이사가 도널드 트럼프 대통령의 사임 요구에 굴복하지 않겠다는 입장을 내놨습니다.쿡 이사는 연준 대변인을 통해 이메일로 보낸 성명에서 "트윗에서 제기된 몇 가지 의문 때문에 사퇴하라는 협박에 굴복할 생각이 전혀 없다"고 밝혔습니다.이어 "연준의 일원으로서 저의 금융 이력과 관련한 어떠한 의문도 진지하게 받아들이고, 정당한 질문에 답하기 위해 정확한 정보를 수집해 사실을 제공할 생각"이라고 덧붙였습니다.앞서 빌 풀테 연방주택금융청(FHFA) 청장은 쿡 이사의 주택담보대출 사기 의혹을 제기했습니다.풀테 청장은 팸 본디 법무부 장관에게 보낸 서한에서 쿡 이사가 "더 유리한 대출 조건을 얻기 위해 은행 서류와 부동산 기록을 위조했으며, 이는 형법상 모기지(주택담보대출) 사기에 해당할 수 있다"고 주장했습니다.이에 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "즉각 사퇴하라"고 압박했습니다.트럼프 대통령은 쿡 이사가 사퇴하지 않으면 그를 해임하는 것을 고려하고 있다고 로이터 통신이 트럼프 대통령의 보좌관들을 인용해 보도했습니다.쿡 이사는 조 바이든 전 대통령에 의해 연준 이사로 임명됐습니다.최초의 흑인 여성 연준 이사로, 임기는 2038년까지입니다.쿡 이사는 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 당연직 위원입니다.풀테 청장은 쿡 이사의 성명이 나온 뒤 CNBC 방송과 인터뷰에서 FHFA가 관할하는 연방주택금융은행에 대한 "실존적 위협"이라며 "우리를 이를 기소할 것"이라고 말했습니다.트럼프 행정부는 애덤 시프 민주당 상원의원(캘리포니아), 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장에 대해서도 주택담보대출 사기 의혹을 제기한 바 있습니다.바이든 행정부에서 주택도시개발부 부수석 법률고문을 지낸 벤 클루브스는 "내 경험상 연방주택금융청이 대출 문서를 건별로 정밀 검토하는 것은 드문 일"이라며 "만약 이것이 정말로 정기적인 무작위 검토라면 그 결과가 민주당 공직자 3명이고, 또한 그것이 자세히 공개되는 건 이례적"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지코리아)