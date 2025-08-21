성남시장, 국토장관에 경기남부 교통 현안 해결 요청 서한

▲ 성남시청

경기 성남시는 신상진 시장이 김윤덕 국토교통부 장관에게 경기남부 교통 현안과 관련한 협조 요청 서한을 보냈다고 오늘(21일) 밝혔습니다.시는 '경기남부광역철도, 제5차 국가철도망 구축계획 반영'과 '판교 제2·3 테크노밸리 교통대책'을 요청하는 서한 2건을 전날 국토부 장관실에 전달했습니다.경기남부광역철도(서울 종합운동장역~수서역~성남 판교~용인 신봉·성복동~수원 광교~화성 봉담) 건설은 용인·성남·수원·화성시가 함께 추진하는 사업으로, 4개 지자체 공동 연구용역에서 비용 대비 편익(BC) 값이 1.2로 나왔습니다.신 시장은 서한에서 "성남·수원·용인·화성은 인구 420만 명이 넘는 거대 생활권으로, IT와 반도체 산업 등 국가 전략산업이 집적된 대한민국 미래 성장의 핵심 도시"라며 "그러나 현재 경부축 교통시설은 포화 상태에 이르러 극심한 정체를 빚고 있으며, 기반시설 확충에도 한계가 있는 만큼 대규모 수송이 가능한 교통수단의 도입이 절실하다"고 강조했습니다.국토교통부는 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 추진 중이며, 경기남부광역철도를 비롯해 각 지자체에서 건의한 신규 사업들을 검토하고 있습니다.신 시장은 또 판교 제2·3테크노밸리 교통 문제 해결 방안으로 용인-서울고속도로 금토 요금소 연결로 개설을 요청했습니다.(사진=성남시 제공, 연합뉴스)