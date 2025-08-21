뉴스

1∼20일 수출 7.6% 증가…대미수출은 2.7% 줄어

8월 중순까지 수출이 반도체·승용차 등 주력 품목 호조세로 증가세를 보였습니다.

다만 대미 수출은 감소세를 보이면서 미국 관세정책 영향이 본격적으로 가시화하는 모양새입니다.

오늘(21일) 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출은 355억 달러로 작년 같은 기간보다 7.6% 증가했습니다.

일평균 수출액은 24억 5천만 달러였습니다.

이달 20일까지 조업일수는 14.5일로 작년과 같았습니다.

월간 수출은 지난달 1년 전보다 5.9% 늘었습니다.

6월에 이어 두 달째 증가세입니다.

반도체·자동차 등이 증가세를 견인했지만 미국 상호관세 부과를 앞두고 '밀어내기' 영향도 일부 있다는 분석도 나왔습니다.

이달 1∼20일 수출을 품목별로 보면 반도체(29.5%), 승용차(21.7%), 선박(28.9%) 등 주력 품목 호조세가 이어졌습니다.

반면 석유제품(-3.9%), 무선통신기기(-11.6%) 등의 수출은 감소했습니다.

국가별로는 이미 시행된 철강·자동차 관세 영향 등으로 미국으로 수출이 2.7% 감소했습니다.

중국(2.7%), 유럽연합(EU·0.1%), 베트남(9.6%), 타이완(59.1%) 등으로 수출은 증가했습니다.

