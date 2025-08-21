뉴스

[자막뉴스] 고등어도 무서워서 못 구워먹겠네…밥상 물가 '비상'

정혜경 기자
작성 2025.08.21 09:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
우리나라 사람들이 즐겨 먹는 고등어와 갈치, 조기 같은 수산물 가격이 치솟으면서 밥상 물가에 '비상등'이 켜졌습니다.

한국해양수산개발원 수산업관측센터에 따르면 지난달 기준 신선 냉장 고등어 한 마리 소비자 가격이 전년 같은 달보다 28.4% 높은 4천380원으로 나타났습니다.

그나마 한 달 전보다 3.6% 떨어진 가격입니다.

냉동 고등어 가격도 지난 3월부터 지난해와 평년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

통계청의 7월 소비자물가동향에서도 고등어는 지난해보다 12.6% 오른 것으로 집계됐습니다.

수산물 물가 자체가 전달인 7.4%와 비슷하게 7.3%나 오르면서, 전체 물가를 끌어올렸습니다.

올해 고등어 누적 생산량은 지난해 같은 기간보다 56.8% 많았지만, 국내에서 주로 소비되는 중 대형어의 생산량이 감소한 것이 가격 상승의 원인으로 지목됩니다.

실제 부산공동어시장에 위판된 고등어 중 중대형어 비중은 1%로, 지난해 12.8%보다 크게 줄었습니다.

현재까지 중대형어 생산량 부진의 이유가 정확히 밝혀지진 않았지만, 고수온의 영향으로 생육이 부진하고 또 어군이 흩어진 결과로 추정됩니다.

냉동 갈치 가격도 지난달 기준 한 마리에 5천707원으로 지난해보다 38.9%, 평년보다 5.5% 각각 높은 가격을 기록했습니다.

해수부는 수급 안정을 위해 정부 비축수산물 1천100톤을 추가로 방출하고, 지난달부터 수입산 고등어 1만톤에 할당관세를 도입하는 등 공급확대에 나섰습니다.

( 취재: 정혜경/ 영상편집: 고수연 / 디자인: 임도희 / 제작: 디지털뉴스편집부 )
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지