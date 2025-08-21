세계 1위 셰플러 "PGA PO 최종전 차등타수제, 마음에 안 들었다"

▲ 스코티 셰플러

미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프(PO) 최종전 투어 챔피언십 타이틀 방어에 나서는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 차등타수제 폐지에 오히려 환영의 뜻을 밝혔습니다.투어 챔피언십은 작년까지는 페덱스컵 랭킹 1위는 1라운드를 10언더파, 2위는 8언더파, 3위 7언더파 등 30명의 선수가 서로 달리 시작하는 차등타수제를 운영했습니다.따라서 10위권 밖 선수가 우승하기는 몹시 어려워 누가 우승할지 뻔하다는 비판을 받았습니다.가장 큰 혜택을 받은 선수가 자신이었지만 셰플러는 대회 개막을 하루 앞둔 오늘(21일) 공식 기자회견에서 "미리 점수 안고 들어가서 편하게 출발하는 일은 없겠다"면서 "차등타수제는 시즌 마지막을 치르는 방식으로 적절하지 않았다. 지금처럼 모든 선수가 이븐파에서 출발하는 방식이 훨씬 낫다"고 말했습니다.셰플러는 "이번에는 모두가 이븐파에서 출발한다. 원하는 걸 잡으려면, 이 대회에서 우승해야 한다. 이번 대회에서 잘 쳐야만 페덱스컵을 차지할 수 있다"고 각오를 다졌습니다.다만 그는 플레이오프 포인트 제도에 대해 "시즌 막판 포인트 격차가 지나치게 크다. 시즌 내내 좋은 성적을 낸 선수들이 정당한 보상을 받아야 한다"고 개선할 점을 지적했습니다.작년 7승에 이어 이번 시즌에 메이저대회 2승을 포함해 5승을 거두며 독주하는 셰플러는 "내 삶은 바뀐 게 없다"면서 "똑같은 친구들과 어울리고, 똑같은 연습장에서 연습한다. 집에서 내 삶은 전혀 변하지 않았다"고 말했습니다.그는 선수로서 태도와 집중력의 중요성을 타이거 우즈(미국)한테 배웠다고 털어놨습니다."예전에 우즈와 함께 경기했는데 우승 가능성이 없는 상황에서도 매 샷에 마지막처럼 집중하는 모습에 놀랐다"는 셰플러는 "그때부터 나도 매 라운드, 매 샷에 같은 강도로 집중하려고 노력했다. 내가 성공한 원인은 꾸준함과 집중력 덕분"이라고 설명했습니다.셰플러는 "대회에 나서는 건 휴가가 아니다. 쉬고 싶으면 집에 있어야지, 대회에 와서 쉬는 일은 없다. 출전했다면 최선을 다해야 한다"고 덧붙였습니다.다만 그는 자신을 우즈와 비교하는 것은 "말도 안 된다"고 다시 한번 손사래를 쳤습니다.셰플러는 "타이거는 골프 역사에서 독보적인 인물이고, 앞으로도 그럴 것이다. 그는 세대를 통째로 바꿔놓은 선수"라면서 "나를 다른 선수와 비교하고 싶지 않다. 선수로서 남긴 업적이나 과거도 생각하지 않는다. 그저 대회마다 내 역량을 최대한 끌어내려고 할 뿐"이라고 밝혔습니다.지난 플레이오프 2차전에서 임시 캐디를 썼다가 이번에는 전담 캐디 테드 스콧과의 호흡을 맞추는 셰플러는 "내가 우승 한 번 없던 선수에서 우승을 거듭하는 선수가 된 건 테드가 온 직후부터"라면서 "그는 단순히 거리와 숫자만 잘 알려주는 게 아니다. 훌륭한 친구이고, 정말 좋은 팀 동료다. 훌륭한 캐디라면 다양한 역할을 해줘야 하는데, 테디는 그걸 다 해준다. 다시 함께 할 수 있어 기쁘다"고 크게 반겼습니다.(사진=게티이미지코리아)