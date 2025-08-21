필라델피아 슈워버, 시애틀전서 5타점…NL 홈런·타점 선두 질주

▲ 카일 슈워버

미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스의 강타자 카일 슈워버(32)가 맹타를 휘두르며 홈런·타점 선두를 질주했습니다.슈워버는 오늘(21일) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 시애틀 매리너스와 경기에서 투 런 홈런을 포함해 5타수 3안타 5타점을 기록했습니다.시즌 45홈런, 109타점을 기록한 슈워버는 내셔널리그(NL)에서 오타니 쇼헤이(44홈런·로스앤젤레스 다저스)와 피트 알론소(100타점·뉴욕 메츠)를 제치고 양 부문 단독 선두를 질주했습니다.특히 타점은 메이저리그를 통틀어 전체 1위입니다.또한 슈워버는 2022년 필라델피아로 이적한 뒤 4시즌 동안 176홈런을 터뜨려 역대 3위에 올랐습니다.메이저리그 역사상 팀 입단 이후 4시즌 최다 홈런은 세인트루이스 카디널스 소속이던 마크 맥과이어가 1997∼2000년 기록한 191홈런이고 2위는 뉴욕 양키스의 레전드 베이브 루스가 1920∼1923년 세운 189홈런입니다.이날 슈워버의 활약 속에 시애틀을 11대 2로 대파하고 4연승을 달린 필라델피아는 내셔널리그 동부지구 1위를 굳게 지켰습니다.(사진=게티이미지코리아)