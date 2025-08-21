뉴스

밥상 수산물 가격 고공행진…고등어, 작년보다 28% 상승

김관진 기자
작성 2025.08.21 08:38 조회수
▲ 서울의 한 대형마트에서 장을 보는 시민

우리 국민이 즐겨 먹는 고등어와 갈치, 조기 등 수산물 가격이 높은 수준을 유지하면서 밥상 물가에 비상등이 켜졌습니다.

한국해양수산개발원 수산업관측센터에 따르면 지난달 기준 신선 냉장 고등어 1마리의 소비자가격은 4천380원으로 작년 같은 달보다 28.4% 높았습니다.

한 달 전보다 3.6% 떨어진 가격이지만 평년보다 17.9% 비싼 수준입니다.

냉동 고등어 가격도 지난 3월부터 작년과 평년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

고등어는 통계청의 '7월 소비자물가동향'에서도 작년 동기 대비 12.6% 오른 것으로 집계됐습니다.

수산물 물가는 전달(7.4%)과 비슷하게 7.3% 올라 전체 물가를 견인했습니다.

또 다른 밥상 수산물인 갈치(신선 냉장) 가격은 지난달 기준 한 마리에 6천383원으로 작년 같은 달보다 16.5% 높은 수준입니다.

냉동 갈치 가격도 지난 달 기준 한 마리에 5천707원으로 작년보다 38.9%, 평년보다 5.5% 각각 높은 수준입니다.

산지 가격은 지난 1월부터 작년과 평년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

참조기도 지난달 금어기 영향으로 생산량이 줄고 대형소매점 할인율이 떨어지면서 가격이 높게 형성됐습니다.

지난달 기준 참조기 한 마리 가격은 2천143원으로 작년보다 30.1%, 평년보다 9.8% 각각 높았습니다.

해수부는 고등어 등 대중성 어종의 수급 안정을 위해 정부의 비축수산물 1천100t을 추가로 방출하고 지난달부터 수입산 고등어 1만t에 할당관세를 도입하는 등 공급을 확대하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
