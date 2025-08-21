'최남단 초등학교' 제주 가파초, 내년 분교장으로 개편

▲ 제주 가파초등학교

'대한민국 최남단 초등학교'인 제주 가파초등학교가 내년 분교장으로 개편됩니다.오늘(21일) 서귀포시교육지원청에 따르면 교육지원청은 서귀포시 대정읍 가파도에 있는 가파초를 2026년 3월 1일 자로 대정초 가파분교장으로 개편한다고 확정 공고했습니다.이는 학생의 학습권을 보장하고 교육과정과 교육인력·재정 운용의 효율성을 제고하기 위한 것으로, 행정예고 결과 이견이 없어서 개편을 확정했다고 교육지원청은 밝혔습니다.교육지원청은 지속적인 학생 수 감소로 가파초를 본교로 운영하기 어려워짐에 따라 분교장 개편을 추진하게 됐으며, 학부모와 주민을 대상으로 사전 설명도 이뤄졌다고 전했습니다.가파초는 제주도 본섬과 국토 최남단 마라도 사이에 위치한 부속섬 가파도에 있는 유일한 학교입니다.가파초에는 현재 1·3학년 1학급(복식학급)에 2명, 6학년 1학급에 2명 등 총 2학급에 4명의 학생이 재학 중입니다.병설유치원은 원아가 없어서 올해 휴원에 들어갔습니다.가파초는 과거에도 분교장 개편이 논의된 적이 있지만 본교 지위를 유지해왔는데, 이번에는 개편을 피하지 못하게 됐습니다.교육지원청 관계자는 "교장선생님까지 있는 본교임에도 현재 재학생이 4명뿐"이라며 "재학생 중 2명은 6학년이라 졸업을 앞두고 있고, 섬에 학령아동이 있더라도 입학할 때쯤 섬 밖으로 이사를 가는 상황이 되풀이되고 있다"고 사정을 설명했습니다.가파초가 분교장이 되면서 국토 최남단 마라도에 있는 가파초 마라분교장도 대정초 마라분교장으로 변경됩니다.마라분교는 지난 2016년 2월 당시 단 1명 있던 학생이 졸업한 뒤 입학·전학생이 없어서 휴교에 들어간 이후 10년째 문을 열지 못하고 있습니다.제주지역 학령인구의 지속적인 감소가 예상됨에 따라 제주도교육청은 적정규모 학교 육성을 추진하고 있습니다.(사진=연합뉴스)