남편 흉기로 찌른 중국인…살해 의도 인정됐는데 집행유예 왜?

▲ 전주지법

경제적인 문제로 다투다가 남편을 흉기로 찔러 살해하려고 한 중국인 여성이 재판부의 선처로 옥살이를 면했습니다.전주지법 군산지원 제1형사부(백상빈 부장판사)는 살인미수 혐의로 기소된 중국 국적의 A(50·여) 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 5월 22일 오후 11시 45분 전북 익산시에 있는 회사 숙소에서 남편 B(38) 씨를 흉기로 2차례 찌른 혐의로 기소됐습니다.B 씨는 배에 큰 상처를 입었지만, 적극적으로 방어해 목숨을 잃지는 않았습니다.A 씨는 법정에서 범행을 인정하면서도 "남편을 살해할 의도는 없었다"고 주장했습니다.그러나 재판부는 A 씨가 범행 당시 흉기를 아래로 향하게 잡았던 점과 공격한 부위가 생명에 치명적일 수 있는 복부였던 점 등을 근거로 살인의 미필적 고의가 있었다고 봤습니다.재판부는 "살인죄는 어떠한 방법으로도 피해를 복구할 수 없는 중대한 범죄이므로 그 범행이 미수에 그쳤다고 하더라도 피고인에게 엄중한 책임을 물을 필요가 있다"고 지적했습니다.그러면서 "다만 피고인은 부부 간 갈등 과정에서 우발적으로 범행했고, 피해자가 피고인에 대한 처벌 대신 가정의 유지와 회복을 바라고 있는 점 등을 고려해 형을 정했다"고 판시했습니다.(사진=전주지법 제공, 연합뉴스)