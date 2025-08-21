'자기학대' 온라인 스트리밍 중 사망…검찰 수사

▲ 생전 방송 중인 장 포르마노브

온라인에서 자기 자신을 학대하는 영상 스트리밍으로 인기를 끈 방송인이 생중계 중 사망해 프랑스 검찰이 수사에 나섰습니다.19일(현지시간) AFP통신과 르 파리지앵 등 외신들에 따르면 니스 검찰은 전날 밤 니스 인근 콩트에서 스트리머 라파엘 그라방(46)이 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다.검찰은 그의 시신을 부검하는 등 사망 경위를 조사하고 있습니다.온라인에서 장 포르마노브(JP)라는 이름으로 알려진 그는 인스타그램, 틱톡, 유튜브를 비롯해 호주의 소셜미디어 플랫폼 킥 등에서 극한의 챌린지를 선보여 100만 명 이상의 팔로워를 보유한 유명인입니다.킥은 특히 느슨한 운영 방식과 창작자에게 높은 수익 배분을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.생전에 JP는 인터넷 생중계를 위해 콩트에 숙소를 빌렸고, 생중계는 열흘째 진행된 것으로 알려졌습니다.JP는 다른 스트리머 두 명과 함께 폭행과 굴욕을 당하는 영상에 참여했으며, 그가 매트리스에 누워있을 때 다른 남성이 그에게 물병을 던지는 모습이 목격됐다고 프랑스 언론들은 전했습니다.니스 검찰은 이미 지난 8개월간 온라인에 올라온 '취약층을 대상으로 한 고의적인 폭력 행위'와 관련해 그를 조사해왔습니다.프랑스의 클라라 샤파즈 AI·디지털 장관은 JP가 "수개월간 굴욕과 학대를 받았다"며 "사법 조사가 진행 중"이라고 말했습니다.(사진=인스타그램 캡쳐, 연합뉴스)