폭염·폭우에 시금치 172%↑…7월 생산자물가 0.4% 상승

지난달 기록적 폭염과 폭우로 농축산물 가격이 크게 오르면서 생산자물가가 상승했습니다.



오늘(21일) 한국은행에 따르면, 7월 생산자물가지수는 120.20(2020년 수준 100)으로, 전월보다 0.4% 오른 것으로 집계됐습니다.



지난 6월(0.1%)에 이어 두 달째 상승세를 이어갔습니다.



전월 대비 등락률을 품목별로 보면, 농산물(8.9%), 축산물(3.8%) 등을 포함한 농림수산품이 5.6% 높아졌습니다.



지난 2023년 8월(7.2%) 이후 1년 11개월 만에 최대폭 상승이었습니다.



공산품은 석탄 및 석유제품이 2.2%, 컴퓨터·전자 및 광학기기가 0.6% 각각 오르면서 0.2% 상승했습니다.



전력·가스·수도 및 폐기물은 주택용 전력(-12.6%)이 크게 내려 1.1% 하락했습니다.



서비스업은 음식점 및 숙박 서비스(1.1%)와 금융 및 보험 서비스(1.4%) 나란히 오르면서 0.4% 상승했습니다.



세부 품목 중에서는 시금치(171.6%), 배추(51.7%), 쇠고기(6.5%), 돼지고기(4.2%), 기타 어류(11.3%), 넙치(9.3%) 등이 큰 폭으로 상승했습니다.



어육(9.3%), 농축채소즙(12.7%), 경유(5.4%), 제트유(6.7%), 관광 숙박시설(49.0%), 휴양 콘도(24.1%) 등도 크게 올랐습니다.



반면, 주택용 전력(-12.6%), 산업용 도시가스(-5.4%) 등은 내렸습니다.



이문희 한은 물가통계팀장은 "지난달 폭염과 폭우 등 기상 여건에 따라 작황이 채소 작황이 안 좋았다"며 "쇠고기와 돼지고기는 행락철 수요가 증가한 가운데 폭염으로 인한 생육 부진이나 폐사 증가, 공급 부족이 겹쳤다"고 설명했습니다.



그는 소비 쿠폰 영향과 관련, "지난달 하순부터 지급이 시작돼 본격적인 영향을 파악하기 어렵다"며 "수요 증가 기대감에 일부 영향을 줬을 수 있지만, 그 영향이 어느 정도인지는 통계적으로 구별하기는 어렵다"고 덧붙였습니다.



(사진=연합뉴스)