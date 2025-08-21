"우리 건달이다" 길거리서 행인에 시비 걸고 패싸움한 조폭

길거리에서 별다른 이유 없이 행인들에게 시비를 걸고 싸움을 벌인 폭력조직원과 조직 추종자가 징역형의 집행유예나 벌금형을 선고받았습니다.



인천지법 형사7단독 문종철 판사는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동상해 등 혐의로 기소된 A(24)씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을, 20대 공범 2명에게는 벌금 500만∼700만 원을 각각 선고했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



법원은 또 A씨 등과 싸움을 벌인 B(33)씨 등 2명에게도 벌금 500만∼700만 원을 각각 선고했습니다.



폭력조직원이거나 조직 추종자인 A씨 등 3명은 지난해 11월 2일 오전 4시 59분 인천시 남동구 길거리에서 행인인 B씨 등 3명을 주먹과 발 등으로 폭행해 다치게 한 혐의로 기소됐습니다.



A씨는 별다른 이유 없이 "너희 이리 와 봐"라며 B씨 일행을 불러세운 뒤 시비를 걸면서 말다툼을 벌였고, 이들을 바닥에 넘어뜨리거나 주먹과 발로 여러 차례 폭행한 것으로 조사됐습니다.



A씨는 폭행 과정에서 "내가 누구인 줄 알아, 우리 건달인데 너희 부모 찾아내는 거 일도 아니야"라거나 "네 가족과 여자친구 다 찾아가서 죽여버릴 거다"며 소리쳤고 콘크리트 조각을 주워 피해자의 이마를 가격하기도 했습니다.



B씨 등 2명도 시비를 걸어온 A씨 등을 주먹으로 때리거나 바닥에 넘어뜨리는 등 폭행한 것으로 조사됐습니다.



문 판사는 "A씨는 위험한 물건으로 상해를 가한 데다 상해 정도도 가볍지 않고 다른 피고인 3명은 집행유예 기간이거나 누범기간 중에 자숙하지 않고 범행했다"면서도 "피고인들이 각 피해자와 합의한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)