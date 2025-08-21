뉴스

이 대통령 "위안부 합의 뒤집는 것 바람직하지 않아"

문준모 기자
작성 2025.08.21 07:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 취임 후 첫 일본 방문을 앞두고 일본 언론과 한 인터뷰에서 위안부 합의에 대해 국가 간 합의를 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 밝혔습니다. 일본은 '매우 중요한 존재'라고 평가하며 한일관계 강화에 의욕을 드러냈습니다.

도쿄에서 문준모 특파원입니다. 

<기자>

이재명 대통령은 일본 요미우리 신문과 가진 단독 인터뷰에서 위안부 합의 및 강제징용 배상 문제와 관련해, 과거 정권이 일본과 맺은 합의를 뒤집는 것은 바람직하지 않다고 밝혔습니다.

이 대통령은 이같이 언급하면서 "정책의 일관성과 국가의 대외 신뢰를 생각하는 한편, 국민과 피해자 유족의 입장도 진지하게 생각하는 두 가지 책임을 동시에 지고 있다"고 말했습니다.

위안부 문제는 지난 2015년 당시 박근혜 정부와 일본 아베 정부가 '최종적이고 불가역적인 해결'을 합의했지만 거센 역풍에 직면한 바 있습니다.

이 대통령은 우리 국민으로서는 매우 받아들이기 어려운 지난 정부의 합의이기는 하지만 국가적 약속이기 때문에 번복하는 것은 바람직하지 않다며 이를 유지할 뜻을 거듭 밝혔습니다.

이 대통령은 일본에 대해서 매우 중요한 존재라며 양측 모두에 이익이 되는 길을 찾아 협력 분야를 넓혀가야 한다고 말했습니다.

이 대통령이 취임 후 우리 언론을 포함해 국내외 미디어의 대면 인터뷰에 응한 것은 이번이 처음이라고 요미우리 신문은 전했습니다.

오는 23일 취임 후 처음으로 일본을 방문하는 이 대통령은 이시바 총리와의 정상회담과 관련해, 어떤 면에서 협력할 수 있는지에 대해 이야기할 것이라며 경제 안보 인적 교류 분야에서 협력 확대를 논의할 뜻을 내비쳤습니다.

이어 김대중 정부가 일본 오부치 정부와 1998년 발표한 한일 공동선언도 언급하며 이를 뛰어넘는 새로운 공동선언을 발표할 수 있으면 좋겠다고 말했다고 요미우리 신문은 전했습니다.

(영상편집 : 김호준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지