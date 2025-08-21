탁구 임종훈-신유빈, 유럽 스매시 혼합복식 4강 진출

▲ WTT 유럽 스매시에 나선 임종훈(왼쪽)과 신유빈

한국 탁구의 '황금 콤비' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 세계 정상급 선수들이 총출동한 월드테이블테니스(WTT) 유럽 스매시에서 준결승에 올랐습니다.임종훈-신유빈 조는 20일(현지시간) 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 혼합복식 8강에서 '다국적 듀오'인 안데르스 린트(덴마크)-아드리안 디아스(푸에르토리코) 조를 3대 0으로 완파했습니다.이로써 임종훈-신유빈 조는 준결승에 진출, 일본의 마쓰시마 소라-오도 사쓰키 조와 결승행 티켓을 다툽니다.준결승에서 맞붙는 마쓰시마-오도 조의 혼합복식 세계랭킹은 100위 밖입니다.하지만 마쓰시마는 하리모토 미와와 호흡을 맞춰 세계 3위에 올라 있고, 오도도 요시무라 마하루와 듀오를 이뤄 세계 8위에 랭크됐을 만큼 둘은 복식에서 각각 실력을 인정받았습니다.특히 신유빈은 전날 이번 대회 여자단식 32강에서 일본의 하야타 히나에게 0대 3으로 완패했기 때문에 대신 설욕할 좋은 기회입니다.임종훈-신유빈 조는 올해 WTT 자그레브 대회와 류블랴나 대회에서 잇달아 우승했지만, 지난달 미국 스매시 결승에선 중국의 린스둥-콰이만 조에 0대 3으로 져 준우승했습니다.다른 쪽 4강에선 린스둥-콰이만 조가 에두아르드 이오네스쿠-베르나데트 쇠츠(루마니아) 조와 결승 길목에서 맞붙습니다.지난달 미국 스매시 정상에 올랐던 세계랭킹 2위 콤비 임종훈-안재현(한국거래소) 조는 남자복식 16강에서 트룰스 뫼레고르-안톤 칼베르크(스웨덴) 조에 3대 1 승리를 거두고 8강에 진출, 홍콩의 웡춘팅-챈 볼드윈 조와 맞붙습니다.여자복식에 나선 유한나-김나영(포스코인터내셔널) 조도 수타시니 사웨타부트-오라완 파라낭(태국) 조에 3대 2로 역전승하고 8강에 진출했습니다.여자단식에선 이은혜(대한항공)가 정이징(대만)을 32강에서 3대 2로 돌려세워 이토 미마(일본)과 16강 대결을 앞두고 있습니다.(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)