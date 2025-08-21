김정은, 쿠르스크 파병 지휘관 격려…"해외 작전, 불멸의 위훈"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 당 중앙위원회 본부청사에서 국가표창수여식 참석차 귀국한 해외작전부대 주요 지휘관들을 만났다고 조선중앙통신이 21일 보도했다.

북한 김정은 총비서가 러시아 쿠르스크 지역에 참전한 북한 군대 지휘관들을 만나 격려했다고 조선중앙통신이 보도했습니다.김 총비서는 어제(20일) 노동당 중앙위 본부청사에서 '국가 표창수여식'에 참가하기 위해 귀국한 해외 작전부대 주요 지휘관들과 만났습니다.중앙통신은 김 총비서가 "해외작전지역에서의 군사활동정형을 구체적으로 보고 받으시고 러시아 쿠르스크주 해방작전에 참전한 우리 부대들을 승리로 지휘한 그들의 노고를 높이 평가했다"고 전했습니다.북한은 지난 4월 당 중앙군사위의 서면 입장문을 인용하며 김정은 명령에 따라 쿠르스크 지역에 참전한 사실을 공개한 바 있습니다.김 총비서는 "조국은 가장 중대한 임무수행에 동무들과 동무들의 전투부대들을 내세웠다"면서 이들이 "세계에서 가장 강한 군대로서의 직함과 명성을 고착시켰다"고 말했습니다.중앙통신은 "해외 군사작전에서 불멸의 위훈을 세운 인민군 장령, 군관, 병사들에 대한 첫 국가표창수여식"이 당 중앙위 본부청사에서 개최될 것이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)