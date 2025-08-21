경계선지능 동창 꾀어 컨테이너 살게 하고 대출 강요해 착취

▲ 충북 제천경찰서

경계선 지능을 가진 중학교 동창생을 꾀어 거액의 대출을 받게 하는 등 경제적 착취를 하고, 폭행 등도 일삼은 30대 남성이 구속됐습니다.충북 제천경찰서는 장애인복지법 위반 및 상습 특수상해 등의 혐의로 A 씨를 구속 송치했다고 20일 밝혔습니다.경찰 조사에 따르면 A 씨는 2021년 9월부터 올해 5월까지 중학교 동창이자 경계선 지능인인 B 씨에게 일자리를 준다고 꾀어 자신이 관리하는 운수 사업장에서 근무하게 하면서 임금을 제대로 지급하지 않고, 폭행과 욕설을 일삼았습니다.이 기간 B 씨는 컨테이너에서 생활하면서 벌크시멘트트레일러(BCT) 내부 청소 등을 해야 했습니다.착취는 이 정도에서 그치지 않았습니다.A 씨는 B 씨 명의로 여러 곳에 개인 사업장을 내게 한 뒤 이를 담보로 대출받게 해 가로챘습니다.지난해에는 자신이 생활할 아파트를 B 씨 명의로 구매하기도 했습니다.B 씨 측은 금융기관 등의 대출은 모두 강요에 의해 이뤄졌으며, 대출 규모와 임금 미지급액은 총 8억 9천여만 원에 달한다고 주장했습니다.A 씨는 B 씨에게 뜯은 돈으로 취미를 즐기는 등 여유로운 생활을 해 온 것으로 전해졌습니다.A 씨의 범행은 B 씨의 가족에게 채권자들이 변제를 독촉하면서 꼬리가 밟혔습니다.B 씨 가족은 "B가 친구를 통해 일을 하는 줄만 알았고, 집에 가끔 오는 날도 방에서 잠만 자고 가 A의 범행 사실을 전혀 알지 못했다"고 전했습니다.충북북부장애인권익옹호기관은 가족의 품으로 돌아간 B 씨에 대한 의료지원에 나섰습니다.경계선 지능인은 지능지수(IQ)가 71∼84로 지적장애에 해당하지 않지만, 인지·학습 능력 부족으로 사회적응에 어려움을 겪는 사람을 가리킵니다.B 씨는 손에 장애를 가진 것으로 알려졌습니다.(사진=제천경찰서 제공, 연합뉴스)