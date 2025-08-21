'케데헌' 열풍에 북미 극장 상영 '떼창' 이벤트…"1천 회 매진"

▲ 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 한 장면

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적인 열풍을 일으킨 가운데, 넷플릭스가 북미 지역 등에서 특별 이벤트로 마련한 극장 상영 행사 역시 폭발적인 관심을 받고 있습니다.미 영화전문매체 할리우드리포터는 20일(현지시간) 북미 지역에서 예매를 시작한 케이팝 데몬 헌터스 극장 상영 이벤트의 흥행 분위기를 전하며 "넷플릭스가 늦여름 박스오피스에 깜짝 선물을 주고 있다"고 평가했습니다.넷플릭스는 지난 15일 "특별한 케이팝 데몬 헌터스 따라 부르기(싱-얼롱, Sing-Along) 이벤트가 당신과 가까운 극장으로 찾아온다"면서 극장 상영 이벤트 소식을 알렸습니다.넷플릭스는 영화 속 내용을 인용해 팬들에게 "당신이 이제 직접 (노래를 부르며) 혼문을 봉인할 기회를 갖게 된다"며 "헌트릭스와 사자보이스 팬들이 한자리에 모여 이 인기 애니메이션 영화의 싱-얼롱 버전에 맞춰 마음껏 노래를 따라 부를 수 있다"고 홍보했습니다.넷플릭스에 따르면 이번 이벤트는 이번 주말(23∼24일)에만 한정으로 미국과 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 영국에서 진행됩니다.할리우드리포터는 북미 지역에서 넷플릭스의 이번 이벤트에 1천700개 극장이 참여하기로 했으며, 상영관 수가 점차 늘어나고 있다고 보도했습니다.또 전날 밤 기준으로 벌써 1천 회 상영분의 티켓이 매진된 상태라고 전했습니다.그동안 미국의 극장 체인 업체들은 스트리밍 업체들과 독점 작품의 상영 기간 문제 등을 둘러싸고 갈등을 빚어왔으며 특히 넷플릭스 작품은 대부분 보이콧해 왔습니다.하지만 이번에는 케이팝 데몬 헌터스의 뜨거운 인기에 경쟁적으로 상영에 나섰다고 할리우드리포터는 짚었습니다.이번 행사에는 북미 주요 극장 체인 업체인 리갈 시네마스와 시네마크 시어터스 등이 참여합니다.넷플릭스 측은 이번 상영 이벤트의 수익 전망치를 내놓지 않았지만, 업계 전문가들은 사전 티켓 판매와 매진된 회차 등을 고려할 때 북미에서만 500만∼1천만 달러(약 70억∼140억 원) 이상을 벌어들일 수 있을 것으로 추정했습니다.할리우드 메이저 영화사인 소니픽처스에서 한국계 미국인인 매기 강이 연출을 맡아 케이팝과 한국 문화를 주요 소재로 제작한 이 애니메이션 영화는 이미 넷플릭스의 역대 최고 시청 애니메이션으로 등극한 데 이어 영어로 만들어진 전체 영화 중에서도 역대 시청 순위 2위에 올라 최고의 자리를 넘보고 있습니다.아울러 이 영화의 오리지널사운드트랙(OST) 가운데 8곡이 최근 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 이름을 올리는 등 대중문화 전반에 걸쳐 세계적인 반향을 일으키고 있습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)