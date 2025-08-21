이 대통령 '졸속우려' 언급에…'단계적 검찰 개혁' 로드맵 도출 당정대

▲ 검찰개혁

추석 전(前) 입법 완료를 목표 삼아 달려가던 더불어민주당의 검찰개혁 행보가 일단은 '숨 고르기'를 하는 모양새입니다.검찰의 수사·기소 분리 원칙을 담은 정부조직법을 선(先) 처리하고, 구체적인 후속 개혁작업은 그 이후에 '차분하고 꼼꼼하게' 진행하는 일종의 '단계적 개혁'으로 방향을 잡았습니다.더불어민주당 박수현 수석대변인은 20일 이재명 대통령과 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부의 만찬 결과에 대한 서면브리핑에서 "수사기소 분리 대원칙을 추석 전까지 정부조직법 개정안에 담기로 했다"며 "후속조치는 정부가 만반의 준비를 거쳐 계속 추진하기로 했다"고 밝혔습니다.앞서 민주당은 검찰개혁 4법(검찰청 폐지·공소청 신설·중대범죄수사청 신설·국가수사위원회 신설 법안)을 추석 전 본회의에서 처리하겠다는 방침을 세웠습니다.정 대표는 "한가위 귀향길에는 검찰청 폐지 뉴스가 들려오도록 하겠다"고 공언하기도 했습니다.그러나 이 대통령이 지난 18일 정성호 법무부 장관에게 "민감한 쟁점 사안의 경우 공론화 과정을 거쳐야 한다. 최대한 속도를 내더라도 졸속이 되지 않도록 챙겨달라"고 당부하면서 기류가 조금씩 달라지기 시작했습니다.검찰개혁이 워낙 예민한 문제인 만큼 자칫 졸속으로 비칠 경우 그 부작용은 검찰개혁 자체는 물론 국정운영 전반에 부정적 영향을 줄 수 있다는 것이 이 대통령의 판단으로 풀이됩니다.여기에 김민석 국무총리도 전날 기자간담회에서 "정부·여당 간, 검찰개혁을 주장해 온 각 정당 간 조율할 시간을 충분히 갖는 게 좋겠다"고 언급하면서 대통령실과 정부가 여당에 사실상의 속도조절을 주문하는 것 아니냐는 관측이 제기됐습니다.여당 내에서도 혼선이 빚어졌습니다.의원들 사이에서는 검찰개혁 입법을 추석 전 본회의에서 마무리해야 한다는 의견과 큰 얼개만 추석 전 공개한 뒤 정기국회 중 세부 입법을 완료해야 한다는 의견이 충돌하는 모습도 보였습니다.실제로 문진석 원내운영수석부대표는 이날 오전 MBC 라디오에서 '추석 전 입법'을 "정치적 메시지"라며 "실제 입법 완료에는 좀 더 시간이 필요하지 않을까 싶다"고 말했지만, 문대림 당 대변인은 "정 대표는 '추석 전' 약속을 지키기 위해 거침없이 나갈 것"이라고 반박했습니다.이 시점에서 이뤄진 이날 만찬에는 당정대가 일치된 '로드맵'을 만들어 엇박자 논란을 불식하고 어수선한 상황을 정리하겠다는 의도가 담긴 것으로 볼 수 있습니다.아울러 만찬 결과 추석 전에는 정부조직법만 통과시키고 후속 조치는 더 시간을 갖기로 한 것을 두고, 결과적으로 이 대통령이 제기한 '졸속 추진 우려'로 인해 여당의 시간표가 늦춰지게 됐다는 분석도 제기됩니다.한편으로는 "후속조치는 정부가 만반의 준비를 거쳐 계속 추진한다"는 문구가 브리핑에 포함됐다는 점에서 향후 검찰개혁 작업에 있어 정성호 법무부 장관의 역할이 더 커질 것이라는 전망도 나옵니다.정 장관의 경우 친명(친이재명)계의 좌장 인사로 꼽히는 만큼 향후 정부의 후속조치에서는 여당의 '속전속결 개혁' 기조보다 이 대통령의 '섬세한 개혁'에 무게가 실릴 것이라는 예상도 있습니다.그러나 반대편에서는 이번 만찬의 결과를 두고 '이 대통령이 여당에 제동을 걸었다'고만 바라봐서는 안 된다는 반론도 나옵니다.민주당 핵심 관계자는 "수사·기소 대원칙을 정부조직법 입법으로 불가역적인 상태로 만들겠다는 것"이라며 "오히려 정 대표의 '추석 전 검찰 개혁'이라는 큰 기조에 이 대통령이 화답을 한 것으로 봐야 한다"고 말했습니다.이 관계자는 "대통령실과 여당 모두 흔들림 없는 검찰개혁에 이견이 없다는 것을 재확인했고, 구체적인 방법까지 확실히 의견일치를 보면서 '엇박자' 지적이 나올 여지도 사라진 셈"이라고 했습니다.