신평 "김건희 '서희건설이 정권과 짜고 우릴 죽이려 한다' 말해"

▲ 신평 변호사(왼쪽), 김건희 여사

구치소에 수용된 김건희 여사가 "서희건설이 정권과 짜고 우리를 죽이려 한다"라고 말한 것으로 알려졌습니다.윤석열 전 대통령의 '멘토'로 알려진 신평 변호사는 20일 언론 통화에서 최근 김 여사를 접견하고 왔다며 당시 대화 내용을 전했습니다.이봉관 서희건설 회장이 2022년 3월 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 주고 맏사위인 검사 출신 박 모 변호사의 인사 청탁을 했다고 특검팀에 자수한 일에 대해 억울함을 드러낸 것입니다.신 변호사에 따르면 김 여사는 이 회장이 대한민국 국가조찬기도회 회장을 맡은 것을 계기로 그와 교류했다고 설명했습니다.이 회장은 2020년 11월 기도회 회장으로 취임했습니다.신 변호사는 또 김 여사가 이재명 대통령의 장점이 뭐냐고 물어 '사람을 키울 줄 안다'고 답했다고 합니다.그러자 김 여사는 신 변호사에게 윤 전 대통령을 만나면 꼭 같은 설명을 해달라고 당부한 것으로 전해졌습니다.남편인 윤 전 대통령의 정치적 재기를 바라는 마음을 보였다는 것입니다.신 변호사는 페이스북을 통해서도 접견 중 확인한 김 여사의 상황을 전했습니다.그는 "김 여사는 접견실 의자에 앉자마자 대뜸 '선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요?'라고 했다"며 "요즘 이 생각에 골똘히 사로잡혀 있는 듯했다"고 전했습니다.김 여사가 "한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있었겠느냐"며 "그가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것이 아니냐"라고도 말했다고 밝혔습니다.신 변호사는 김 여사를 위로하며 국민의힘 한동훈 전 대표를 용서하도록 노력해 볼 것을 권했다고 했습니다.김 여사에 대해 "너무나 수척해 앙상한 뼈대밖에 남지 않았다"고 묘사하기도 했습니다.김 여사는 지난 12일 정치자금법 위반, 자본시장법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속영장이 발부돼 서울남부구치소에 수용됐습니다.그는 오늘(21일) 오후 2시 구속 후 세 번째 조사를 받기 위해 민중기 특별검사팀에 출석합니다.김 여사는 지난 14일 조사 도중 변호인단에 "내가 다시 내 남편하고 살 수 있을까, 다시 우리가 만날 수 있을까"라는 말을 남겼습니다.그제 변호인 접견 도중에도 '윤 전 대통령과 다시 함께 살고 싶다'는 취지로 심경을 밝힌 것으로 전해졌습니다.