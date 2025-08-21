"보조금 대가로 삼성 지분"…미국 '황당 구상' 논란

<앵커>



미국 정부가 공장을 지을 때 보조금을 준 만큼, 반도체 기업들로부터 주식을 받으려는 계획을 세우고 있다고 보도가 나왔습니다. 삼성전자도 그 가운데 하나로 언급됐는데, 미국 정부가 그동안 해온 걸 보면 현실이 될 가능성도 있어 보입니다.



뉴욕에서 김범주 특파원의 보도입니다.



<기자>



미국 정부가 미국에 공장을 짓기로 한 반도체 회사들에게 보조금을 주는 대신, 그 회사 주식을 받는 방안을 검토 중이라고 로이터 통신이 보도했습니다.



로이터 통신은 백악관 관계자 등을 인용해서, 보조금 담당인 하워드 러트닉 상무장관이 이 구상을 주도하고 있다고 전했습니다.



그러면서 미국 기업인 마이크론과 함께, 삼성전자와 타이완 TSMC를 그 대상으로 거론했습니다.



미국 정부는 이미 자국 반도체 회사인 인텔에도 보조금 15조 원을 주는 대신 지분 10%를 받는 안을 논의 중입니다.



백악관은 다른 반도체 회사들도 보조금을 받은 만큼 이익을 내놓는 게 맞는다는 생각을 내비쳤습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 전에는 시도된 적 없는 창의적인 아이디어입니다. 국내에 공장을 짓게 만들면서, 동시에 미국인들에게 이익을 돌려줄 방법입니다.]



하지만 인텔과 삼성전자는 상황 자체가 다릅니다.



인텔은 작년 한 해에만 우리 돈 26조 원이 넘는 적자를 보면서 직원 30%를 감원할 정도로 극심한 경영난을 겪고 있습니다.



반대로 작년에 32조 원 이상 이익을 낸 삼성전자 입장에서는, 미국 정부 투자가 필요 없는 상황입니다.



삼성은 이 보도에 대해서 공식적인 입장을 내지 않았습니다.



하지만 트럼프 대통령이 엔비디아에 중국 수출을 허락하면서 매출 15%를 받아낸 것처럼, 강압적인 방법을 동원할 가능성도 남아 있어서 고민은 깊어질 전망입니다.



(영상취재 : 이상욱, 영상편집 : 조무환)