"한일 위안부 합의 뒤집는 것 바람직하지 않아"

이재명 대통령이 일본 언론과의 인터뷰에서 위안부·강제 징용 문제와 관련해 한일 양국 간 합의를 뒤집는 건 바람직하지 않다고 밝혔습니다. 재임 중 일본과의 관계를 과거와 다른 새로운 것으로 발전시키고자 한다고 덧붙였습니다.



이재명 대통령이 "위안부와 강제 징용 문제는 국가차원의 약속이기 때문에 이를 뒤집는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔습니다.



취임 이후 첫 일본 방문을 앞두고 오늘() 공개된 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서 이렇게 말한 겁니다.

이 대통령은 그러면서도 "정책의 일관성과 국가의 대외신뢰를 생각하면서도, 한편으로 국민과 피해자와 유족의 입장도 진지하게 고려하는 두 가지 책임을 동시에 짊어지고 있다"고 전했습니다.



이 대통령의 발언은 지난 2015년 박근혜 정부 당시 체결됐던 한일 위안부 합의와 2023년 윤석열 정부가 강제 징용 문제와 관련해 '제3자 변제안'을 들고 나온 것을 그대로 계승하겠단 뜻으로 풀이됩니다.



지난 2022년 대선 후보 시절에는 일본 언론과의 서면 인터뷰에서 한일 위안부 합의를 "정치적 야합"으로 규정하며 "일본의 진정한 사과와 반성만이 유일한 해결책"이라고 강조했던 데 비해 전향적인 태도를 보인 모양새입니다.



또, 이 대통령은 인터뷰에서 1998년 발표된 '김대중-오부치 공동선언'을 두곤 "한일 관계에 새로운 분기점을 만들었다"고 평가했습니다.



그러면서 "이번 기회에 그 선언을 계승하고 이를 넘어서는 새로운 공동선언을 발표해 일본과 미래 지향적인 관계를 구축하고 싶다"고 전했습니다.



이 대통령은 오는 23일 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 개최할 예정입니다.



