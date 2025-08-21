1. "위안부 합의 뒤집는 것 바람직하지 않아"



이재명 대통령이 모레(23일) 한일정상회담에 앞서 일본 언론과 진행한 인터뷰에서 한일 위안부 합의와 강제동원 배상 문제에 대해 "약속을 뒤집는 건 바람직하지 않다"고 말했습니다. "정책의 일관성과 대외신뢰, 국민과 피해자·유족의 입장을 동시에 고려해야 한다"고도했습니다.



2. 김건희 3차 소환…"내가 죽어야 남편 살길 열리나"



김건희 여사가 오늘 구속 후 3번째로 특검에 출석합니다. 최근 구치소를 찾은 외부 인사에게 김 여사는 자신이 죽어야 남편의 살길이 열리겠느냐고 말한 걸로 알려졌습니다.



3. "수사·기소 분리 검찰개혁법 추석 전 처리"



이재명 대통령과 민주당 지도부가 수사·기소 분리 원칙을 담은 검찰 개혁 법안을 추석 전 국회에서 처리하기로 뜻을 모았습니다. 중대범죄수사청 신설 같은 세부 과제는 추석 이후에 다루기로 했습니다.



4. 치열한 공방전 계속…러 '3자 회담' 미온적



전쟁을 끝내기 위한 사전 협의가 진행 중인 가운데 러시아와 우크라이나 간 민간인 사상자가 속출하는 공방이 이어지고 있습니다. 러시아는 트럼프와 젤렌스키 대통령이 추진하는 3자 회담에 대해 미온적 반응을 보이고 있습니다.