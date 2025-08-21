오픈AI "월 매출 첫 10억달러 돌파…MS는 여전히 핵심 파트너"

▲ 챗GPT

챗GPT를 앞세워 폭발적으로 성장 중인 오픈AI의 월간 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파했습니다.사라 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 현지시간 20일 미국 CNBC 방송 인터뷰에서 "7월 매출이 처음 10억 달러를 넘었다"고 밝혔습니다.오픈AI의 월 매출이 10억 달러를 넘은 것은 2022년 11월 챗GPT를 출시한 이후 2년 8개월 만입니다.오픈AI는 지난해 37억 달러의 매출을 기록했는데, 이제 한 달 매출이 작년 전체 매출의 4분의 1을 넘는 수준이 된 겁니다.오픈AI의 매출은 챗GPT 플러스, 프로, 엔터프라이즈, 에듀 등을 통한 유료 구독 서비스에서 나옵니다.유료 구독을 통한 고정적인 연간 반복 매출(ARR)이 지난 6월 100억 달러에 도달했다고 확인한 바 있습니다.챗GPT 주간 활성 이용자 수는 7억 명을 넘어섰고, 챗GPT 유료 구독자 수도 500만 명을 돌파했습니다.프라이어 CFO는 월 매출이 10억 달러를 넘었지만, 여전히 인공지능(AI) 컴퓨팅 수요로 인한 압박에 직면해 있다고 말했습니다.그는 "지금은 그래픽처리장치(GPU)와 컴퓨팅 자원을 엄청나게 요구하는 상황"이라며 "우리가 직면한 가장 큰 문제는 컴퓨팅 자원이 부족하다는 점"이라고 말했습니다.이어 "그래서 우리는 '스타게이트'(Stargate)를 시작했고, 더 큰 데이터센터 건설을 추진하고 있는 것"이라고 설명했습니다.이를 위해 프라이어 CFO는 오라클, 코어위브와 함께 인프라를 구축하고 있다면서도 마이크로소프트(MS)는 여전히 핵심 파트너라고 강조했습니다.그는 "MS는 앞으로도 수년간 중요한 파트너가 될 것이며, 우리의 지식재산권(IP) 때문에 긴밀하게 얽혀 있다"며 "MS의 AI 제품은 오픈AI 기술 위에서 만들어진다는 점을 기억해야 한다"고 말했습니다.오픈AI는 최근 최신 AI 모델 GPT-5를 출시하며 유료 구독 확대에 나서고 있습니다.그러나 박사급 수준이라고 자랑하던 GPT-5가 기본적인 오류를 연발하며 이전 모델보다 못하다는 반응도 나오고 있습니다.이에 대해 프라이어 CFO는 "주간 활성 이용자가 7억 명에 달하다 보니 의견이 매우 다양하다"며 "GPT-5 출시 이후 플러스와 프로 구독이 가속하는 모습을 보고 있다"고 말했습니다.