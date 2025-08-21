하마스, 가자지구 남부 이스라엘군 기지 기습…납치 시도도

▲ 이스라엘군, 모라그회랑 전초기지 공격한 무장대원에 폭격

팔레스타인 무장정파 하마스가 현지시간 20일 가자지구 남부의 이스라엘군 전초기지를 기습하면서 양측에서 사상자가 발생했습니다.이스라엘군 발표와 와이넷 보도 등을 종합하면 이날 오전 9시쯤 가자지구 칸유니스의 모라그회랑 지역의 한 땅굴에서 무장대원 약 18명이 나타나 부근에 있던 이스라엘군 크피르여단 전초기지를 소총과 대전차유탄발사기(RPG)로 공격했습니다.이스라엘군은 공군 화력지원 속에 근접전을 벌여 무장대원 10명을 사살했습니다.남은 8명은 교전 과정에서 도로 땅굴로 도주한 것으로 파악됐습니다.이스라엘군에서는 3명이 다쳤고 이 가운데 1명이 중상을 입었습니다.이스라엘군은 무장대원 가운데 한 명이 들것을 갖고 있던 모습이 포착됐으며, 군인 납치가 목표였을 가능성이 있다고 지적했습니다.하마스 무장조직 알카삼여단은 성명에서 "칸유니스 남동쪽에 새로 조성된 적 진지를 보병소대가 급습했다"며 자살폭탄 테러 등으로 이스라엘군 메르카바 탱크 여러 대를 타격하고 군인들을 사살했다고 주장했습니다.이스라엘군은 하마스와 전쟁을 치르며 가자지구 남부의 칸유니스와 라파를 분리하기 위해 모라그회랑을 설치하고 이곳을 안보 핵심 지역으로 간주하고 있습니다.(사진=이스라엘군 제공, 연합뉴스)