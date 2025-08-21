미국 연준 이사, 주담대 사기 혐의로 입건…트럼프 "즉각 사퇴하라"

▲ 미국 연방준비제도(Fed·연준)

미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 한 이사가 주택담보대출 사기 혐의로 당국에 입건되자 도널드 트럼프 대통령이 현지시간 20일 즉각 사퇴를 요구하고 나섰습니다.블룸버그 통신에 따르면 미 연방주택금융청(FHFA) 빌 풀트 국장은 리사 쿡 연준 이사의 주택담보대출 사기 혐의를 포착해 팸 본디 법무부 장관에게 수사를 의뢰했습니다.쿡 이사는 2021년 미시간주(州)의 부동산에 대해 만기 15년짜리 20만 3천 달러(약 2억 8천만 원) 대출을, 그리고 조지아주의 부동산에 대해 만기 30년짜리 54만 달러(약 7억 5천만 원) 대출을 받았습니다.쿡 이사는 이들 부동산을 사면서 실거주 용도라고 서류를 제출해 돈을 빌렸는데, 조지아의 부동산을 2022년 임대로 내놨다는 것입니다.풀트 국장은 본디 장관에게 보낸 서한에서 쿡 이사가 "특정 대출 요건을 충족하지 않는 모기지를 취득했으며, 사기적인 상황에서 유리한 대출 조건을 받았을 가능성이 있다"고 주장했습니다.또 조지아 부동산의 임대 광고를 가리켜 "실제 주거지가 아니라 투자·임대용으로 사용하려 했음을 보여준다"고 지적했습니다.이 같은 보도가 나오자 트럼프 대통령은 자신의 SNS 트루스소셜에 글을 올려 쿡 이사를 향해 "즉각 사퇴하라"고 촉구했습니다.쿡 이사는 버락 오바마 전 대통령 시절 경제자문위원회 위원으로 재직했으며, 전임인 조 바이든 대통령이 연준 이사로 임명했습니다.최초의 흑인 여성 연준 이사로, 임기는 2038년 까집니다.쿡 이사는 미국의 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)에 당연직으로 참여한합니다.이 때문에 쿡 이사에 대한 FHFA의 조사와 트럼프 대통령의 사퇴 촉구에 대해 일각에선 연준에 대한 압박성으로 해석하고 있습니다.FHFA의 풀트 국장은 블룸버그와 AFP 통신 등이 '트럼프의 동맹'으로 표현한 '친 트럼프 인사'입니다.주택담보대출 사기 혐의는 트럼프 대통령이 애덤 시프 민주당 상원의원(캘리포니아), 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장 등 정적을 공격하는 수단으로 쓰이곤 했습니다.특히 이번 사건은 오는 21일 시작되는 잭슨홀 회의와 9월 FOMC 회의를 앞두고 트럼프 대통령이 큰 폭의 금리 인하를 관철하기 위해 연준에 대한 압박 수위를 높여가는 과정에서 불거졌습니다.금리 결정에 상시 투표권을 가진 연준 이사 7명(의장 포함) 중 2명은 트럼프 대통령이 임명했으며, 이들은 최근 금리를 동결한 FOMC 회의에서 이례적으로 금리 인하를 주장하는 '반대표'를 던졌습니다.지난달 말 돌연 사임한 아드라아나 쿠글러 이사의 후임으로 지명된 스티븐 마이런 후보자는 미 상원의 인준을 남겨둔 상태이며, 만약 쿡 이사까지 사퇴할 땐 연준 이사 7명 가운데 4명이 트럼프 대통령이 임명한 인사로 채워집니다.스콧 베선트 미 재무장관은 내년 5월 임기가 종료되는 제롬 파월 연준 의장의 후임을 물색하고자 11명의 후보군을 대상으로 다음 달 면접을 진행할 예정입니다.(사진=게티이미지코리아)