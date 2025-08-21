한덕수 내일 3차 소환…김용대 '변호인 배제'

<앵커>



내란 특검팀이 내일(22일) 한덕수 전 국무총리를 피의자로 불러 조사합니다. 특검팀은 또 김용대 드론사령관 조사에 변호인의 참여를 막도록 조치했는데, 김 사령관 측은 방어권 침해라며 반발했습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



내란특검팀은 내일 한덕수 전 국무총리에 대한 3차 소환 조사를 진행합니다.



한 전 총리는 어제 새벽 1시 50분쯤까지 16시간 넘게 2차 피의자 조사를 받았는데, 조사 분량이 3, 40퍼센트 정도 남아 추가 조사가 필요하다는 겁니다.



특검팀은 한 전 총리가 국회 동의를 거쳐 임명되는 국무총리로서, 대통령의 제1보좌기관임에도 그 역할을 다 하지 못했고, 헌법 수호 책무도 어긴 걸로 보고 있습니다.



내일 3차 조사가 마무리되는 대로 구속영장 청구 가능성이 높을 것으로 관측되는데, 특검팀이 한 전 총리에 대해 구속영장을 청구하면 계엄 당시 국무위원 가운데 김용현, 이상민 전 장관에 이어 3번째가 됩니다.



한편, 특검팀은 '평양 무인기 침투 작전'의 핵심인물인 김용대 드론작전사령관 조사에 변호인 참여를 중단시켰습니다.



"변호인이 신문 내용과 조사 과정에서 제시된 군사비밀자료 등을 입장을 표명한다는 이유로 외부에 유출했다"는 이유에 섭니다.



특검팀은 변호인이 조서 내용을 유출해 수사에 지장을 초래하는 경우 참여를 중단할 수 있다면서, 수사방해 혐의로 수사할 가능성도 "배제할 수 없다"고 열어뒀습니다.



김 사령관과 변호인은 즉각 반발했습니다.



[김용대/드론작전사령관 (어제) : 중간에 변호사를 바꾸는 거는 제 방어권을 너무 막는 거 아닙니까.]



변호인은 군사기밀을 유출한 적이 없다며 변호인 참여 중단 조치에 대해 준항고와 헌법소원을 통해 법적 판단을 받겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김윤성)