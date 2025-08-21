김건희 오늘 3차 소환…건진법사 구속 심사

<앵커>



김건희 여사가 구속 후 3번째로 오늘(21일) 특검에 출석해 조사를 받습니다. 통일교 측으로부터 청탁 대가로 금품을 받았는지가 조사 대상입니다. 전달자로 지목된 건진법사 전성배 씨는 오늘 구속 심사를 받습니다.



김지욱 기자의 보도입니다.



<기자>



구속수감 된 김건희 여사가 오늘 오후 2시 특검에 출석합니다.



지난 12일 구속된 뒤 3번째 조사입니다.



앞서 특검은 김 여사 측에 어제 오전 10시까지 나오라고 통보했지만, 김 여사 측은 건강상 이유로 출석할 수 없단 자필 사유서를 제출했습니다.



특검은 오늘 김 여사를 상대로 '통일교 청탁의혹'에 대해 조사할 예정인 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 통일교 측이 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 청탁과 함께 명품 목걸이 등 금품을 전달한 것으로 의심하고 있습니다.



김 여사는 구속 후, 대부분 질문에 진술거부권을 행사하고 있는데, 특검은 아직 조사할 부분이 많다며, 김 여사의 구속 기한을 이달 31일까지 연장했습니다.



오늘 오전 10시 반 서울중앙지법에서는 통일교 측 금품 전달자로 지목된 전성배 씨에 대한 구속 전 피의자 심문이 진행됩니다.



특검 출범 전 검찰은 전 씨에 대해 2차례 구속영장을 청구했는데 모두 기각당한 바 있습니다.



특검은 추가 수사를 통해 전 씨에 대해 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의를 적용해 그제 다시 구속영장을 청구했습니다.



특검팀은 전 씨의 진술이 일관되지 않고 증거 인멸과 도주 우려가 있어 구속 수사가 필요하다는 입장입니다.



하지만 전성배 씨 측은 통일교 전 핵심 간부로부터 청탁성 요구와 함께 금품을 받은 적은 있지만 김 여사에게 전달하진 않았다며 주요 혐의를 부인하고 있습니다.



(영상취재 : 김태훈, 영상편집 : 최혜영)