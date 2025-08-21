줄지어 선로 걷다가…곡선 구간 피할 공간 없었다

<앵커>



사상자 7명이 발생한 청도 열차 사고에 대한 정밀합동감식이 진행됐습니다. 사고 직전 CCTV 영상에는 당시 작업자들이 줄지어 선로 위를 걷는 모습이 담겼는데 사고 지역이 곡선 철로 구간이어서 열차를 피할 공간이 사실상 없었던 것으로 조사됐습니다.



최승훈 기자가 보도합니다.



<기자>



그제(19일) 오전 10시 45분쯤, 경북 청도 열차 사고가 발생한 현장 인근 CCTV에 찍힌 영상입니다.



작업자 7명이 줄을 서 선로를 따라 걸어가고 있습니다.



약 5분 뒤, 무궁화호 열차가 이들을 치고 지나가면서 2명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.



11시 3분쯤에는 구급차가 지나가고 구조 인력들이 철로 근처에서 분주히 움직이며 사고를 수습하는 모습도 확인됐습니다.



수사 전담팀을 편성한 검찰과 경찰, 국토교통부 등 관계 기관들은 사고 발생 하루 만인 어제 현장 합동감식을 벌였습니다.



사고 지점은 작업자들이 열차 접근을 확인하기 어려운 심한 곡선 구간인 점을 확인했습니다.



그러면서 사고 당시 작업자들이 선로 근처에서 몸을 피할 안전 공간도 부족했던 것으로 파악했습니다.



선로와 열차 차체의 폭을 측정해 충돌을 피할 수 있는 구조였는지도 따졌습니다.



합동감식 결과, 사고 현장의 선로 폭은 155cm인데 비해 열차 차체의 폭은 280cm였습니다.



[안중만/경북경찰청 형사기동대장 : 실질적으로 (열차가) 더 많이 좀 튀어나와 있죠. 그러다 보니까 아마 그 사고가 났을 충격이 있었지 않았을까 이렇게 생각하고 있습니다.]



작업자 4명은 당시 열차 접근을 경고하는 앱이 깔린 휴대전화를 지니고 있었던 사실도 드러났습니다.



경찰은 열차 블랙박스 분석을 통해 당시 기관사가 정차를 위해 제동을 시도했는지 확인하고 있습니다.



이런 가운데 희생된 작업자들의 사연이 알려지면서 안타까움을 더했습니다.



37살 이 모 씨는 외동아들이었고, 30살 조 모 씨는 입사한 지 2년이 채 안 된 것으로 전해졌습니다.



[숨진 조모 씨 아버지 : 죽을 지경입니다. 솔직히. (아들이) 집안 살림 다 하지, 설거지 다 하지, 휴일에 내려오면. 다 틀렸어요.]



경찰은 하청업체의 용역계약서와 코레일의 안전점검 작업계획서를 대조해 현장 안전대책을 제대로 이행했는지 조사할 방침입니다.



(영상취재 : 김영환 TBC, 영상편집 : 박진훈, 디자인 : 최재영)