시진핑, 집권뒤 두번째 티베트 방문…자치구 60주년 행사 참석

▲ 티베트 방문한 시진핑 중국 국가주석 관련 중국중앙TV(CCTV) 보도

시진핑 중국 국가주석이 오늘(20일) 시짱(西藏·티베트) 자치구 60주년 행사 참석을 위해 티베트 성도 라싸(拉薩)를 찾았습니다.인도와 국경을 맞댄 티베트에 시 주석이 방문한 것은 집권 이래 두 번째로, 이번 방문은 국경지대에서 무력 충돌을 빚었던 중국과 인도가 5년 만에 관계 개선에 나선 가운데 이뤄졌습니다.오늘 중국 관영 신화통신은 시 주석이 이날 낮 전용기를 타고 라싸에 도착했으며 중국 공산당 역사상 최초로 국가주석 자격으로 시짱자치구 설립 기념행사에 참석한다고 보도했습니다.이는 당이 티베트를 매우 중시하며 티베트족 간부와 주민에 세심한 관심을 보인다는 의미라고 신화통신은 전했습니다.시 주석은 티베트 관리, 현지 주민들의 열렬한 환영 속에 선물로 받은 티베트 전통의 흰색 긴 스카프(하다)를 정장 위에 걸친 채 모습을 드러냈습니다.티베트 전통 복장 차림의 주민들은 중국 국기인 오성홍기를 흔들고 전통춤을 추면서 시 주석을 맞이했습니다.시 주석은 이날 티베트자치구 당위원회 등의 업무 보고를 청취하며 "티베트의 정치·사회적 안정과 민족 단결, 종교 화합을 유지해야 한다"라며 "국가 통용 언어와 문자를 보편화하고 민족 간 교류와 융합을 촉진해야 한다"고 강조했습니다.이어 "우리나라 종교의 중국화를 체계적으로 추진하고 종교 사무 관리의 법치화를 강화하라는 요구에 따라 티베트 불교가 사회주의 사회와 서로 적응하도록 인도해야 한다"고 덧붙였습니다.최근 중국은 티베트의 정신적 지도자인 달라이 라마의 후계 문제를 둘러싸고 대립하고 있습니다.90세를 맞은 달라이 라마는 환생에 의한 후계자 제도를 이어가겠다며 중국 정부가 간섭할 권한이 없다고 주장하지만, 중국은 정부의 승인이 필요하다는 견햅니다.이번 일정에는 중국 공산당 공식 서열 4위와 5위인 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석과 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기가 동행했습니다.시짱 자치구 설립 60주년 경축 행사는 현지시간 21일 오전 10시에 개최됩니다.시짱 자치구는 달라이 라마가 1959년 티베트 독립을 위한 봉기를 주도했다가 실패하고 인도로 망명한 뒤 6년 만인 1965년 설립됐습니다.내몽골, 신장위구르, 광시, 닝샤에 이은 중국의 5번째이자 마지막으로 설립된 자치구입니다.앞서 시 주석은 2021년 7월 티베트를 처음 공개 시찰했고, 당시 시 주석이 반중 저항 역사가 깊은 지역을 공개적으로 방문해 티베트에 질서가 마침내 확립됐다는 것을 외부 세계에 표명했다는 평가를 받았다고 로이터통신은 짚었습니다.이전에 티베트를 마지막으로 방문한 중국 지도자는 1990년 장쩌민 주석이었습니다.티베트 독립 봉기에 실패한 현 14대 달라이 라마는 인도 북부 다람살라에 티베트 망명정부를 세우고 현재까지 비폭력 독립운동을 이어오고 있습니다.티베트는 인도와 국경을 접해 중국에 전략적으로 중요한 지역이며 중국과 인도는 2020년 히말라야 분쟁지역에서 양국 군인들 간 발생한 유혈 충돌 이후 앙숙과도 같았던 관계의 개선을 시도하고 있습니다.왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)이 이달 18∼20일 인도를 찾았습니다.미국의 관세 압박 등에 직면한 양국은 교류와 협력 확대를 합의했습니다.왕 주임의 인도 방문에 맞춰 뉴델리에서 티베트 독립을 주장하는 활동가들이 기습 시위를 벌이기도 했습니다.(사진=CCTV 웨이보 계정 캡처, 연합뉴스)