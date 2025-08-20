'정복왕 윌리엄 역사' 자수 작품 대여 두고 프랑스 내부서 반발

▲ 프랑스가 소유한 바이외 태피스트리

'정복왕' 윌리엄의 잉글랜드 정복 과정을 묘사한 초대형 자수 작품 '바이외 태피스트리'를 영국에 대여하기로 한 프랑스 정부의 결정에 전문가들이 강하게 반대하고 나섰습니다.현지시간 20일 온라인 청원 사이트 '체인지'에 따르면 지난달 바이외 태피스트리의 영국 대여를 반대한다는 청원에 현재까지 4만 4천여 명이 서명했습니다.바이외 태피스트리는 프랑스 노르망디 지역의 한 박물관에 소장된 작품으로, 폭 50㎝, 길이 약 70ｍ의 직물 자수품입니다.1066년 헤이스팅스 전투 등 '정복왕 윌리엄'의 잉글랜드 정복 과정을 설화 형식으로 묘사한 유물입니다.바이외 태피스트리는 이를 비롯해 11세기 유럽인들의 생활상을 세밀하게 묘사해 미술사적인 가치와 기록유산으로서의 가치가 매우 큰 문화재로 평가돼 2007년 유네스코 세계기록유산으로 등재됐습니다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난달 영국을 국빈 방문했을 때 정복왕 윌리엄 탄생 1천 주년과 '2027년 투르 드 프랑스 영국 그랑 데파르'를 기념해 이 작품을 내년 9월부터 10개월간 대영 박물관에 대여하겠다고 밝혔습니다.이에 문화유산 보존 전문 사이트 '라 트리뷴 드 라르'의 편집장인 디디에 리크네르는 즉시 청원을 올려 이번 대여가 유산을 훼손할 수 있다며 마크롱 대통령에게 결정을 재고하라고 촉구했습니다.리크네르는 청원서에서 "이 태피스트리는 11세기 후반에 제작돼 약 1천 년의 역사가 있다"며 "이는 인류 역사상 중요한 작품 중 하나로, 미래 세대를 위해 어떤 대가를 치르더라도 보존해야 한다"고 주장했습니다.또 다른 청원 사이트에도 유사한 글이 게재됐는데, 이 청원에서도 작성자는 "바이외 태피스트리는 극도로 취약한 작품으로 이 자수는 영구 보존을 위해 노르망디 땅에 남아 있어야 하며 정치적 협상의 대상이 돼서는 안 된다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)