'케데헌' 감독 만난 이 대통령 "자랑스러운 문화강국 만들겠다"

▲ 이재명 대통령이 20일 아리랑 국제방송 '케이팝 더 넥스트 챕터(K-Pop:The Next Chapter)' 프로그램에 출연하고 있다.

이미지 확대하기

이재명 대통령이 "한국 문화의 힘을 제대로 보여줄 기회가 본격 시작되고 있다"면서 문화산업에 대한 지원과 투자를 약속했습니다.이 대통령은 아리랑 국제방송 프로그램 '케이팝 더 넥스트 챕터(K-Pop:The Next Chapter)'에 출연, '대한민국이 문화 강국으로 어디까지 왔느냐'는 진행자 질문에 "초입에 들어섰다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 이 방송에서 넷플릭스의 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 매기 강 감독 등과 문화강국 육성 방안에 대해 이야기했습니다.케데헌 오리지널사운드트랙(OST)에 참여한 트와이스의 지효·정연, 음악 프로듀서 겸 디제이 알티(R.Tee), 평론가 김영대 등도 참석했습니다.이 대통령은 "지금 대한민국 문화 산업이 겉으로는 화려해 보이지만 속이 비고 뿌리가 썩어가지 않느냐는 지적에 공감한다"며 "정부가 튼튼한 뿌리를 만들 것으로, 지금부터 시작"이라고 강조했습니다.이 대통령은 "토대를 잘 갖춰 핵심 산업으로 만들 것"이라면서 "자랑스러운 문화 강국을 만들 생각"이라고 거듭 밝혔습니다.그러면서 "거목이 자라려면 풀밭이 잘 가꿔져 있어야 한다. 순수예술 분야 지원·육성도 필요하다"며 "그건 시장이 아닌 정부 몫"이라고 덧붙였습니다.이어 이 대통령은 "특히 문화에 대해선 정치권력이 휘어잡고 활용하고 싶어 하는 통제 본능이 있다"며 "지원하되 간섭하지 않는다는 원칙을 김대중 전 대통령이 공식화했지만 잘 안 지켜지는 측면이 있다"고 지적했습니다.또 "블랙리스트처럼 감시·규제를 하니 문화 예술이 죽어가는 측면이 있다"며 "자유로운 환경을 만들어주는 것이 정부가 해야 할 일로, (그렇게) 해보려고 한다"고 설명했습니다.이 대통령은 "문화예술 분야에 기회를 골고루 만들어 누구나 도전할 수 있게 만들어줘야 하지만 거의 방치돼 있었다"며 "이런 위대한 작품이나 예술가들이 나온 게 정말 대단하고 기적에 가깝다"고 평가했습니다.이어 "문화적 토양에 대대적인 투자·지원을 해 더 많은 사람이 도전할 수 있게 해야 한다"며 "기대해도 된다. 트와이스와 메기 강 2, 3, 4가 나와야죠"라고 말했습니다.케이팝 저변 확대 방안에 대한 질문엔 "책임감을 많이 느낀다. 일본엔 공연장이 꽤 잘 갖춰져 있다고 하는데 우리나라는 공연시설이 그렇게 많지 않고 대규모(공연장)는 거의 없다"고 지적했습니다.이어 "제가 (경기)도지사를 할 때 '일산 아레나'를 만들어보려다 잘 안됐다"며 "대규모 공연장이 필요하고, 안 되면 기존 시설을 변형해서라도 쓸 수 있게 할까 생각 중"이라고 전했습니다.이 대통령은 인상적인 케데헌 내 캐릭터로는 호랑이 '더피'와 저승사자를 꼽았습니다.더피에 대해선 "해학으로, 험한 상황을 즐겁게 만들어간다"며 "우리 민족이 제일 무서워하던 동물 호랑이를 사랑스럽고 귀엽게 변화시켰다. 우리 것을 전부 다 보여주는 게 중요하다"고 강조했습니다.이 대통령은 케이팝만큼 성장 가능성이 크다고 생각하는 문화 분야에 대한 질문에는 "푸드(음식) 같다"고 답했습니다.또 진행자가 작품에 등장하는 한국 음식을 거론하며 메뉴를 추천해달라고 하자 "한식 하면 비빔밥으로, 전 세계에서 가장 건강식"이라고 언급하기도 했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)