러에 빼앗긴 적 없었던 '요새 벨트'…평화협상 최대 난제

종전 협상엔 안보 보장 문제와 함께 또 다른 핵심 쟁점이 있죠. 바로 러시아가 요구하고 있는 우크라이나 동부 돈바스 영토입니다. 이른바 '요새 벨트'라고 불리는 이 지역을 두고 우크라이나와 러시아가 팽팽히 맞서고 있습니다.



파리 권영인 특파원입니다.



쉬지 않고 발사되는 러시아군의 미사일 공격을 받고 우크라이나군의 전차가 폭발합니다.



최근 가장 치열한 전투가 벌어지고 있는 우크라이나 동부 도네츠크주의 포크로우스크 지역입니다.



러시아는 미국과의 정상회담을 앞두고도 이 지역에서 수km 진격을 시도했고 우크라이나는 전력 방어에 나섰습니다.



양쪽 모두 이곳에 공을 들이는 건 인접해 있는 이른바 '요새 벨트' 때문입니다.



슬로비얀스크를 시작으로 도네츠크주 4개 도시를 남북으로 잇는 50km 길이의 요새 지대를 뜻하는데, 산업시설들이 밀집해 자연 방어벽 역할을 하는 데다 전쟁 이후엔 콘크리트 참호와 지뢰밭, 그리고 전차 방어용 '용의 이빨'까지 겹겹이 설치됐습니다.



[유리 일리야세크/우크라이나 시공 관계자 : '용의 이빨'이라고 불리는 피라미드 모양의 철근 콘크리트 장애물이 있는데 이건 적 군대 장비가 돌파하는 걸 막기 위한 겁니다.]



지난 2014년 이후 한 번도 러시아에 뚫리지 않은 철옹성 같은 곳으로, 러시아가 이 지역을 얻으려면 적어도 몇 년은 걸릴 거란 분석이 우세합니다.



거꾸로 이곳이 뚫리면 러시아는 평원을 확보하면서 우크라이나 북쪽과 서쪽으로 거침없이 진격할 수 있게 됩니다.



[마니 하울렛/옥스포드대 러시아·동유럽 정치학 전임 교수 : 전략적으로 러시아에게 (요새 벨트 장악이) 중요한 이유는 첫째, 돈바스를 점령하여 러시아의 영토를 서쪽으로 확장하고 우크라이나 영토를 점령하는 것을 의미할 수 있기 때문입니다.]



'요새 벨트'를 포함한 돈바스 전체를 요구하는 러시아는 협상의 핵심이 영토라는 사실을 숨기지 않고 있습니다.



[세르게이 라브로프/러시아 외무장관 : 영토 변화는 종종 갈등을 해결하는 데 있어서 필수적입니다. 그런 사례는 많이 있습니다.]



경제적 손실은 물론 핵심 방어선이 무너질 우려 때문에 우크라이나로선 영토 양보는 어려운 결정입니다.



게다가 버젓이 이웃 나라를 침공해 영토를 빼앗는 걸 인정하는 건, 국제법 위반일 뿐 아니라 다른 강대국들에도 나쁜 선례를 남긴다는 비판도 거셉니다.



