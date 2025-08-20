미 "우크라 공중 지원 검토"…"한국식 완충지대도 논의"

<앵커>



미국이 우크라이나 종전 협상에서 최대 쟁점 중 하나인 우크라이나 안전 보장 방안을 놓고, 유럽 국가들과 구체적인 논의를 시작했습니다. 미군이 우크라이나에 주둔하는 일은 없을 거라고 선을 그었지만, 공중 지원을 할 수 있다는 가능성은 열어놓았습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 우크라이나 안전 보장을 위해 유럽과 협조하라고 안보팀에 지시했습니다.



미 합참의장은 유럽군 수뇌부와 논의를 시작했습니다.



유럽에선 다국적군이 국경을 지키는 한국식 완충지대 조성 방안이 논의됐다는 보도가 나왔습니다.



단 우크라이나의 북대서양조약기구 나토 가입이나 미군 파병은 선택지에서 제외됐습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 트럼프 대통령은 미군이 우크라이나에 주둔하지 않을 것이라고 분명하게 밝혔습니다. 유럽 동맹들에겐 다른 안전 보장 수단이 제공될 수 있습니다.]



트럼프는 유럽이 병력을 파견하려 한다면서 미국은 공중 지원을 검토할 수 있다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (폭스뉴스) : 미국은 공중 지원과 관련해서 도울 의향이 있습니다. 미국 말고는 누구도 그런 장비가 없으니까요.]



미 재무장관은 공중 지원이 이뤄질 경우 그 비용은 유럽에 무기를 팔아 생기는 이윤으로 충당할 수 있다고 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 현재 조율 중인 우크라이나와 러시아 간 양자 회담에서 성과를 내야 한다는 점을 강조했습니다.



양쪽 모두를 언급했지만 사실상 우크라이나에 더 큰 양보를 요구하는 말처럼 들렸습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (폭스뉴스) : 푸틴 대통령이 잘해주길 바랍니다. 젤렌스키 대통령도 해야 할 일을 할 것입니다. 유연성을 보여줘야 합니다.]



미국까지 포함한 3자 회담 장소로는 헝가리 부다페스트가 거론되고 있습니다.



하지만 당장 회담 당사자인 러시아의 반응은 미온적입니다.



라브로프 외무장관은 단계적, 점진적으로, 필요한 모든 단계를 거쳐야 한다고 말해 회담이 조속히 이뤄질 거라는 기대를 낮췄습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 제갈찬, 화면제공 : FOX AND FRIENDS)