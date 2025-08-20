뉴스

"원산지 횡성" 농협 상자 누구나 산다…박스갈이로 둔갑

작성 2025.08.20
<앵커>

강원도 평창에서 재배된 토마토가 더 비싼 횡성산으로 둔갑해 유통되는 현장, 어제(19일) 전해드렸습니다. 손쉽게 원산지를 바꿀 수 있었던 건, 마음만 먹으면 누구나 횡성산이라고 적힌 농협 상자를 구할 수 있었기 때문입니다.

G1 방송 송승원 기자 취재했습니다.

<기자>

평창의 한 농협이 수거한 박스.

횡성이 표기된 박스인데 수거 물량만 수천 개가 넘습니다.

이렇게 많은 다른 지역 박스를 평창 농가들은 어떻게 구입했을까.

[평창 농민 : 횡성 농협에서 사 왔죠. 구입해서 가져와서 한 거지.]

구매 과정에 허점이 있었습니다.

평창 농민이 횡성농협에서 횡성 조합원의 이름을 대고 구입한 겁니다.

그럼 아무나 구입도 가능할까.

취재진이 직접 박스를 구매해 봤습니다.

[농협 관계자 : (조합원이 아니어도 살 수 있는 거잖아요. 그렇죠?) 토마토 박스 5개 5kg짜리 5천 원이에요.]

누구든지 돈만 내면 박스 구입이 가능합니다.

조합원 여부도, 신분증 확인 절차도 없습니다.

횡성의 특산물인 토마토의 박스 포장지입니다.

조합원이 아니어도 누구나 지역의 특산물 박스 포장지를 구매할 수 있습니다.

박스에는 '원산지 횡성군, 생산자 해당 농협'이 선명합니다.

마음만 먹으면 다른 지역 박스를 구입할 수 있고, 원산지를 둔갑해 판매까지 가능한 구조입니다.

해당 농협은 정관에 따라 조합원과 비조합원의 이용 제한을 두고 있지 않다는 입장입니다.

[농협 관계자 : 그건 판갈이 된 게 아니고요. 농산물 상자가 없어서 그 농산물 상자에 담아서 출하했을 뿐이죠.]

하지만 판매 과정에서 조합원 여부만 확인해도 박스의 외부 유통은 상당 부분 막을 수 있습니다.

언제 또 발생할지 모를 박스 갈이 방지를 위해서라도 판매 절차 강화가 시급해 보입니다.

(영상취재 : 이광수 G1 방송, 디자인 : 이민석 G1 방송)

G1 송승원
