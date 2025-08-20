'케데헌' 주역 만난 이 대통령…"문화강국 뿌리 만들 것"

<앵커>



이재명 대통령이 한 방송에 출연해, 세계적 애니메이션인 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독을 비롯해 K-콘텐츠의 흥행을 이끈 주역들을 만났습니다. 이 대통령은 정부 차원의 대대적인 투자와 지원을 통해 문화 강국을 만들겠다고 약속했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



세계적으로 인기를 얻은 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독, 수록곡을 부른 걸 그룹 '트와이스'의 멤버 등과 이재명 대통령이 함께했습니다.



이 대통령은 인상 깊게 봤다며 작품 캐릭터를 언급했습니다.



[이재명 대통령 : ('케이팝 데몬 헌터스'를 줄여서 편의상 뭐라고 하는지 혹시 아십니까?) 그걸 모르면 되겠습니까? 케데몬이라고. (케데몬이요?) 케데헌. 제일 인상적인 건 역시 저 호랑이, '더피'라고 이름 붙였다고 그러대요.]



매기 강 감독이 꼽은 '케데헌'의 흥행 비결은 이겁니다.



[매기 강/'케이팝 데몬 헌터스' 감독 : 저는 이 영화를 만들면서 우리 문화에 대한 그런 것을 숨기지 않고 그냥 있는 그대로 보여주고 싶었어요. 우리는 이렇게 한다.]



이 대통령은 우리 민족은 예로부터 높은 문화적 잠재력을 가졌다며 우리 문화산업의 성공 가능성을 자신했습니다.



[이재명 대통령 : 중국 고전에 이런 이야기가 나오잖아요. 한국 사람들은 가무에 능하다. 표현 잘하고, 즐겁고, 이런 예술적인 문화적인 종족이었던 거예요.]



그러면서 대대적 투자와 지원으로 문화산업을 대한민국의 핵심 산업으로 만들겠다고 덧붙였습니다.



[이재명 대통령 : 자랑스러운 문화국가로, 문화강국으로 우리가 나아갈 수 있다. 꼭 그렇게 만들 생각입니다.]



이 대통령은 "거목이 자라려면 풀밭이 잘 가꿔져 있어야 한다"며 순수예술 지원도 약속했습니다.



(영상편집 : 오영택, 화면제공 : 아리랑 국제방송)