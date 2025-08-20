뉴스

김여정 "이재명, 역사 바꿀 위인 아냐"…대통령실 "유감"

김아영 기자
작성 2025.08.20 20:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

북한 김여정 노동당 부부장이 이재명 대통령의 실명을 거론하며, 적대적 남북 관계의 흐름을 바꿀 위인이 아니라고 비난했습니다. 대통령실은 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현하는 건 유감이라고 밝혔습니다.

김아영 기자입니다.

<기자>

북한 김여정 부부장은 친오빠 김정은 총비서의 대외 정책 구상을 외무성 간부들에게 전달하는 자리에서, '흡수통일 불추구'를 선언한 이재명 대통령의 광복절 경축사를 '대북 정책 급선회 흉내'라고 깎아내렸습니다.

상호 신뢰 회복을 언급한, 이 대통령의 국무회의 발언에 대해서도 '마디마디가 망상이고 개꿈'이라며 원색적으로 비난을 퍼부었습니다.

이 대통령 실명을 언급하며 역사의 흐름을 바꿀 위인이 아니라거나, 방랑시인 같은 말만 한다고도 했습니다.

'실명 비난'은 이번이 처음으로 비난 대상이 이 대통령이라는 점을 명확히 하려는 의도로 보입니다.

김여정은 한국은 외교 상대가 될 수 없고, 지역 외교 무대에서 잡역조차 주어지지 않을 것이라며, 북미 대화가 재개돼도 남한은 배제하겠다는 이른바 '통미봉남'의 뜻도 드러냈습니다.

[박영자/통일연구원 선임연구위원 : 남한의 유화 공세에 대해서 간부들은 되게 예민하거든요. 간부들이 동요하지 말 것, 그런 의도가 하나 있는 것이고. 당면한 게 내부 문제거든요. 남북 관계는 후순위로 넘기는 것 같아요.]

현재 진행 중인 한미 연합훈련, '을지 자유의 방패' 연습에 대한 날 선 반응도 이어갔습니다.

특히 한미의 새 연합작전 계획인 '작계 5022'를 거론하며 경계심을 드러내기도 했습니다.

기존에 있던 '작계 5015'를 대폭 수정한 '작계 5022'는, 적 미사일의 발사 징후를 사전 포착해 발사 전 제거하는 '킬체인' 개념을 확장해서, 북한의 핵 공격 의도가 식별되면 사이버와 우주 능력까지 동원해 사전에 무력화시키는 작전 계획인 것으로 알려졌습니다.

대통령실은 북한 당국자가 우리의 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현한 건 유감이라는 입장을 냈습니다.

그러면서 대북 선제 조치들은 남북 안정을 위한 과정이라며 대결의 시대를 뒤로 하고, 평화 공존의 시대를 반드시 열겠다고 덧붙였습니다.

(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 이승열)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지