김여정 "이재명, 역사 바꿀 위인 아냐"…대통령실 "유감"

북한 김여정 노동당 부부장이 이재명 대통령의 실명을 거론하며, 적대적 남북 관계의 흐름을 바꿀 위인이 아니라고 비난했습니다. 대통령실은 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현하는 건 유감이라고 밝혔습니다.



김아영 기자입니다.



북한 김여정 부부장은 친오빠 김정은 총비서의 대외 정책 구상을 외무성 간부들에게 전달하는 자리에서, '흡수통일 불추구'를 선언한 이재명 대통령의 광복절 경축사를 '대북 정책 급선회 흉내'라고 깎아내렸습니다.



상호 신뢰 회복을 언급한, 이 대통령의 국무회의 발언에 대해서도 '마디마디가 망상이고 개꿈'이라며 원색적으로 비난을 퍼부었습니다.



이 대통령 실명을 언급하며 역사의 흐름을 바꿀 위인이 아니라거나, 방랑시인 같은 말만 한다고도 했습니다.



'실명 비난'은 이번이 처음으로 비난 대상이 이 대통령이라는 점을 명확히 하려는 의도로 보입니다.



김여정은 한국은 외교 상대가 될 수 없고, 지역 외교 무대에서 잡역조차 주어지지 않을 것이라며, 북미 대화가 재개돼도 남한은 배제하겠다는 이른바 '통미봉남'의 뜻도 드러냈습니다.



[박영자/통일연구원 선임연구위원 : 남한의 유화 공세에 대해서 간부들은 되게 예민하거든요. 간부들이 동요하지 말 것, 그런 의도가 하나 있는 것이고. 당면한 게 내부 문제거든요. 남북 관계는 후순위로 넘기는 것 같아요.]



현재 진행 중인 한미 연합훈련, '을지 자유의 방패' 연습에 대한 날 선 반응도 이어갔습니다.



특히 한미의 새 연합작전 계획인 '작계 5022'를 거론하며 경계심을 드러내기도 했습니다.



기존에 있던 '작계 5015'를 대폭 수정한 '작계 5022'는, 적 미사일의 발사 징후를 사전 포착해 발사 전 제거하는 '킬체인' 개념을 확장해서, 북한의 핵 공격 의도가 식별되면 사이버와 우주 능력까지 동원해 사전에 무력화시키는 작전 계획인 것으로 알려졌습니다.



대통령실은 북한 당국자가 우리의 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현한 건 유감이라는 입장을 냈습니다.



그러면서 대북 선제 조치들은 남북 안정을 위한 과정이라며 대결의 시대를 뒤로 하고, 평화 공존의 시대를 반드시 열겠다고 덧붙였습니다.



