[8뉴스 예고] 청도 열차 사고 현장 합동감식…노동장관 "송구"

1. 청도 열차 사고 현장 합동감식…노동장관 "송구"



경부선 선로를 점검하다 열차에 치여 작업자 2명이 숨지고 5명이 다친 경북 청도 사고 현장에서 경찰과 국토교통부, 고용노동부가 합동감식을 실시했습니다. 김영훈 고용노동부 장관은 사고를 막지 못해 송구하다며 고개를 숙였습니다.



2. 특검 "한덕수 모레 재소환"…구속영장 초읽기



내란 공범 혐의로 16시간 넘게 조사받고 오늘(20일) 새벽 귀가한 한덕수 전 국무총리에 대해 내란 특검이 모레 추가 소환을 예고했습니다. 구속영장 청구 초읽기에 들어갔단 분석입니다.



3. "한국, 외교 상대 될 수 없어"…대통령실 "유감"



김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 대통령의 실명을 거론하며 "한국은 외교 상대가 될 수 없다"고 비난했습니다. 대통령실은 "우리의 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현한 것은 유감"이라고 밝혔습니다.



4. 일반 식품을 비만치료제로…불법 광고·판매



소셜미디어 등을 통해 일반식품을 먹는 비만치료제로 속여 판 업체 5곳이 당국에 적발됐습니다. 식약처는 부당 광고에 속지 않도록 건강기능식품이 맞는지 꼭 확인하라고 당부했습니다.



