NXT '일부 종목 거래 중단' 첫날…거래량 영향 없어

출범 6개월을 앞두고 '거래량 15% 제한'에 직면한 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT)가 오늘(20일) 총 26개 종목에 대한 거래중지 조처를 단행했습니다.



오늘 넥스트레이드에선 모두 766개 종목이 거래됐으며, 프리마켓에 이어 메인마켓 거래까지 마감된 오후 3시 20분 현재까지의 거래량은 총 1억 6천389만주로 집계됐습니다.



같은 시각 한국거래소(KRX) 거래량이 약 12억주로 집계된 점을 고려하면, 단순계산으로 오늘 국내 증시 거래량의 13.7% 정도가 넥스트레이드에서 처리된 것으로 볼 수 있습니다.



프리마켓(오전 8시∼8시 50분)과 메인마켓(오전 9시∼3시 20분) 거래량은 통상 넥스트레이드 전체 거래량의 85%가량을 차지합니다.



이달 상순(1∼10일)까지만 해도 증시 전체 거래량에서 넥스트레이드가 차지하는 비중은 일평균 15.8%에 이르렀습니다.



중순쯤부터는 감소세로 돌아서 지난 19일에는 13.1%를 기록했는데 오늘은 어제보다는 조금 더 높은 수준을 보여 거래중지 조처가 큰 영향을 미치지는 않은 것으로 보입니다.



넥스트레이드는 오늘 1차로 26개 종목을 매매체결 대상에서 일시 제외한 데 이어 다음 달 1일에는 2차로 53개 종목의 거래를 추가로 중지할 예정입니다.



최근 6개월간의 일평균 거래량이 시장 전체 거래량의 15%를 초과하면 안 된다는 자본시장법 시행령 규정 적용을 앞두고 한도 조절에 착수한 것입니다.



올해 3월 4일 출범한 넥스트레이드에 해당 규정이 처음 적용되는 시점은 다음 달 30일입니다.



4월 이후 이달 19일까지의 넥스트레이드 일평균 거래량이 2억 1천463만주로 같은 기간 국내 증시 전체 일평균 거래량(14억 4천65만주)의 13.0% 수준이란 점을 고려하면 다소간 여유가 있지만 선제적으로 관리에 나선 것입니다.



다만, 코스피200과 코스닥150 편입 종목 등 시가총액이 큰 회사를 제외한 나머지 종목을 중심으로 거래중지 대상을 선정한 까닭에 거래대금에도 별다른 타격을 주지 않은 것으로 보입니다.



오히려 오늘 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 6조 7천429억 원으로 애프터마켓(오후 3시 40분∼8시)이 아직 열리지 않은 상황에서도 이미 어제 거래대금 전체(약 6조 7천541억 원)에 버금가는 모습을 보였습니다.



인공지능(AI) 시장 과열 우려로 인한 미국 기술주 급락과, 조만간 열리는 잭슨홀 미팅에서 미국 기준금리와 관련한 부정적 소식이 나올 수 있다는 경계심리, 한국수력원자력· 한국전력의 미국 웨스팅하우스 '굴욕 합의' 논란 등의 영향으로 매물이 대거 출하, 시장 전체적으로 거래량이 늘었기 때문으로 보입니다.



실제 오늘 넥스트레이드 프리마켓에선 어제(2천704만주)보다 76% 많은 4천767만주가 거래됐는데, 정규장이 열리기 전에 일찌감치 물량을 털어내려는 투자자들이 몰린 데 따른 것으로 풀이됩니다.



그런 만큼 오늘 거래가 중지된 26개 종목과 관련해선 출근 시간을 활용해 주식을 팔려던 투자자 일부가 난감한 상황에 부닥쳤을 가능성도 제기됩니다.



(사진=연합뉴스)