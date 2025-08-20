머스크 '아메리카당' 창당 혹시 포기했나?…벌써 '속도 조절'

트럼프 미국 대통령과 '정치적 결별'을 선언하며 호기롭게 신당 창당을 준비했던 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 한 달여 만에 창당 행보에 조용히 제동을 걸고 있다고 미국 일간 월스트리트저널이 현지시간 19일 보도했습니다.



머스크는 측근들에게 회사 일에 집중하겠다면서, 공화당 유권자를 빼앗을 수 있는 제3당을 만듦으로써 권력을 가진 공화당원들과 멀어지기를 원치 않는다고 말한 것으로 전해졌습니다.



이는 '아메리카당'을 창당해 거대 양당에 지친 미국 유권자들을 대변하겠다고 나섰던 지난달 초와는 판이한 모습입니다.



월스트리트저널은 머스크의 이런 태도 변화를 JD 밴스 부통령과의 관계를 고려한 결과로 분석했습니다.



밴스 부통령은 트럼프 대통령의 지지 기반인 '마가' 운동의 유력한 후계자로 간주되는데, 머스크는 창당을 준비하면서도 밴스 부통령과의 끈을 유지하려고 애썼다는 것입니다.



특히 머스크는 최근 몇 주간 밴스 부통령과 연락을 주고받았으며, 창당을 강행하면 둘 사이의 관계가 훼손될 수 있다는 사실을 주변에 인정한 것으로 알려졌습니다.



머스크는 또 만약 밴스 부통령이 2028년 대선에 출마한다면 엄청난 규모의 재정적 지원을 할 수 있을 것이라고 말했다고 측근들은 월스트리트저널에 전했습니다.



밴스 부통령은 앞서 보수 성향 웹사이트 '게이트웨이 펀딧'과의 인터뷰에서 "머스크가 트럼프·보수 진영과 갈라서는 것은 실수"라며 "중간선거 때까지 그가 다시 돌아오기를 희망한다"고 밝힌 바 있습니다.



머스크는 7월 말, 제3당 선거 전략 관련 전문가들과의 전화 회의를 예정했었으나 이 회의도 '사업에 집중하고 싶다'는 이유로 취소했다고 월스트리트저널은 전했습니다.



머스크가 신당 창당을 추진하게 된 배경이었던 트럼프 대통령과의 불화도 일단 어느 정도 해소되는 분위기로 보입니다.



트럼프 대통령은 지난달 말 소셜미디어에 "일론과 그의 모든 사업이 전례 없이 번창하길 바란다"며 "그들이 잘 돼야 미국이 잘 되는 것"이라고 덕담하기도 했습니다.



해지 가능성이 거론됐던 스페이스X와 연방정부의 계약도 거의 그대로 유지됐습니다.



머스크가 지난 6월 말 연방 상·하원 공화당에 각각 500만 달러씩 총 1천만 달러를 기부한 사실이 이달 초 드러나기도 했습니다.