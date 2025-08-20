여자농구 신한은행, 신인드래프트 1순위로 포워드 이가현 지명

▲ 20일 경기도 부천체육관에서 열린 2025~2026 WKBL 신인선수 드래프트 1라운드 1순위로 신한은행에 지명된 이가현(수피아여고)이 소감을 말하고 있다.

여자프로농구 인천 신한은행이 신인 드래프트 전체 1순위로 포워드 이가현(18·180㎝)을 지명했습니다.신한은행은 오늘(20일) 경기도 부천체육관에서 열린 2025-2026 한국여자농구연맹(WKBL) 신인선수 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 얻어 수피아여고 이가현을 지명했습니다.이가현은 슈팅과 돌파에 강해 득점력이 뛰어난 선수로, 16세 이하(U-16), 18세 이하(U-18), 19세 이하(U-19) 대표팀에 모두 승선해 세계 무대에서 활약하며 이름을 알렸습니다.2023 국제농구연맹(FIBA) U-16 아시아여자농구선수권대회에서 평균 24.8점으로 대회 득점 1위를 차지했고 지난달에는 FIBA U-19 여자농구 월드컵에서 한국을 세계 9위로 이끄는 데 앞장섰습니다.최윤아 신한은행 감독은 "이가현 선수는 큰 키에도 안정적인 플레이를 보여준다"며 "윙스팬과 신장, 넓은 어깨가 특히 마음에 들었다"고 지명 이유를 설명했습니다.이가현은 "이 자리에 온 것만으로도 꿈같고, 아직 꿈인지 생시인지 잘 모르겠다"며 "제일 빨리 적응해서 팀에 도움이 될 수 있는 선수가 되도록 하겠다"고 소감을 밝혔습니다.2순위 지명권을 행사한 부산 BNK는 온양여고의 가드 이원정(18·172㎝)을 뽑았습니다.3순위는 청주 KB가 사천시청의 포워드 고리미(24·176㎝)를, 4순위는 부천 하나은행이 청주여고의 포워드 황윤서(18·181㎝)를 각각 지명했습니다.이어 용인 삼성생명이 5순위로 숙명여고의 센터 양혜은(18·178㎝), 아산 우리은행은 6순위로 삼천포여고의 포워드 최예원(18·178㎝)을 선발했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)